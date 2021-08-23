На борту 100 человек: еще один украинский самолет эвакуирует людей из Афганистана

Из Афганистана отправился еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами. На борту судна находится 100 человек. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите "Крымской платформы". Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на трансляцию мероприятия.

Украинский самолет эвакуирует людей из Афганистана, фото из открытых источников

Министр иностранных дел рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана. Сотню желающих избавиться от режима талибов транспортирует украинский самолет.



"Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан", — сообщил он на саммите "Крымской платформы".

Как известно, платформа направлена на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, ответы растущим угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели — деоккупацию Крыма и возвращение его Украине мирным путем.

Напомним, что 15 августа талибы заявили о своей власти в Афганистане. Тогда министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатари Мирзаквал в своем видеообращении заявил, что всю власть будут передавать мирным путем, а в президентском дворце обсудят ее передачу.

Радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать все города Афганистана из-за того, что из страны были выведены все американские войска и войска НАТО.

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во время эвакуации из Афганистана на борту самолета женщина родила ребенка.

Аэропорт Кабула заполнен желающими эвакуироваться из страны. Преимущественно, пытаются бежать люди, активно сотрудничавшие с США и странами НАТО, а также бывшие правительственные деятели. Кое-кто в попытках эвакуироваться погибает. Так, несколько афганцев упали с огромной высоты, решив зацепиться за самолеты, а останки одного извлекли из шасси.

Эксперты высказали порталу свое мнение о том, поможет ли Европейский Союз в борьбе с "Талибаном". А талибы тем временем уже зовут в страну своих "соратников" по группировке "Аль-Каида". Именно последняя устроила теракты 9/11 в 2001 году в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!