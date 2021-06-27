Мы видим судорожные движения правительства в ответ на реакцию населения на увеличение тарифов - эксперт

Мы видим судорожные движения правительства в ответ на негативную реакцию населения на их же инициативы по увеличению тарифов на ЖКУ. Об этом заявил эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук изданию "Комментарии-Украина".

Леонид Косянчук (фото из открытых источников)

"Ну, в самом деле: сначала они довели ситуацию до тотальной приватизации отдельными олигархами инфраструктуры обеспечения энергоресурсами, что является важной составной частью энергетической безопасности Государства. А потом пытаются как-то проявить "озабоченность" для удержания своего, катастрофически скатывающегося "под плинтус", собственного рейтинга. Кажется, еще Энгельс говорил, что "не знаешь как поступать, поступай по Закону". Всё необходимо было бы сделать путем внесения соответствующих изменений в Закон №329-VIII от 9.04.2015 г. "О рынке природного газа" и в соответствии с "Хозяйственным Кодексом Украины" (ст. 190,191 и 192) и Законом Украины №5007-VI "О ценах и ценообразовании" ( ст. 9,12 и 15). В противном случае, это решение КМУ будет носить рекомендательный характер, которое монополисты могут и проигнорировать или оспорить в судах", — считает эксперт.

По его словам, КМУ является субъектом законодательной инициативы.

"Мало того, что установление предельных цен должно быть экономически обосновано и не быть ниже рентабельности поставщика товаров и услуг, так еще и, в соответствие с требованием законодательства, Кабмин, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые установили государственные регулируемые цены на товары в размере, ниже экономически обоснованного размера, обязаны возместить субъектам хозяйствования разницу между такими размерами (за счет средств соответствующих бюджетов)", — подчеркнул эксперт.

Как мы сообщали ранее, Верховная Рада Украины ожидает от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

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