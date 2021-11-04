«Мы – не антивакцинаторы»: что произошло на протестных акциях в Киеве

3 ноября 2021 года с самого утра в правительственном квартале началось активное движение. Сразу три акции против принудительной вакцинации стартовали возле ВР, наполнив шумом и шумом несколько близлежащих кварталов. "Комментарии" не могли пропустить такое масштабное событие и есть что о нем рассказать.

Митинг антивакцинаторов. Фото: Comments.ua

Собственно, акция должна была быть только одна, но накануне организаторы избили горшки, и концепция мероприятия претерпела очень существенные изменения.

Самая сознательная часть протестующих — более тысячи человек, как и было указано в извещении — во главе с известным правозащитником Александром Гумировым пошла на Банковую, 11 в Офис Президента. Жестким требованием для участников были "ноль маргинальщины и псевдотуристики", любая символика, кроме государственной, а также запрет на употребление алкоголя и нарушение правопорядка. Тем более что акция носила название "Мы за! Правопорядок и Конституцию Украины!" Она стремилась донести до основных органов власти — Верховной Рады, Правительства, Президента — "свою позицию относительно нарушений прав и свобод людей под предлогом борьбы за нашу безопасность и здоровье". Участники потребовали провести "все противоправные решения этих органов карантин по всей территории Украины в соответствии с Конституцией".

Из-за пробок, которые с 1 ноября сковали Киев после введения новых ограничений на проезд в общественном транспорте, очень много протестующих добралось в ВР гораздо позже, когда "свои" уже пошли в ОП. Александр Гумиров считает, что то, что людей дезориентировали, из-за чего до здания ОП дошли далеко не все, было заранее спланировано. Однако, хотя и с меньшим количеством участников, план действий был выполнен: собрание граждан состоялось, в результате приняло и объявило решение, собрали под ним подписи и вручили власти. Впрочем, для тех, кто не смог попасть под ОП, процесс сбора подписей будет продолжен онлайн.

Решение содержит 11 пунктов, главный из которых — признание карантина "противоправным, незаконным и недействительным", а далее следует запрет дискриминации (сегрегации), принуждения к тестированию и тому подобное.

"Все было достойно, спокойно и на всех принципах адекватности. Результат акции оформлен юридически и мы продолжим свою борьбу до полной победы", — сказал в комментарии "Комментариям" Александр Гумиров.

Все же традиционные атрибуты таких акций — тезисы о чипизации, мировом заговоре сил зла против Бога и человечества, 5G, а также "человеки", "живорожденные" / "живые люди" и колоритные персонажи в рясах и с иконами — собрались на протесте, организованном движением "Права человека" (глава — известный блоггер Остап Стахов). Впрочем, организаторы неоднократно отмечали сцену: это протест не антивакцинаторов, а людей, которые хотят свободно жить в своей стране, речь идет о протесте не против вакцинации как таковой, а против принуждения к ней.

Эта акция была самой массовой. Несколько тысяч участников сначала провели "акции прямого действия" в разных местах, блокируя автомобильное движение по нескольким улицам в центре. Полиция диалога сформулировала это как "граждане требовали не нарушать их права, нарушая право на свободное передвижение других граждан". Однако в полиции диалога не видели повода вмешаться — заверили, что о блокировке было сообщено заранее, поэтому все происходило мирно и по плану.

Сохраняли спокойствие и медики из отряда быстрого реагирования — они были уверены, что их услуги не понадобятся.

Были медики и среди участников. Несмотря на запрет организаторов давать комментарии СМИ, нам удалось поговорить со львовским педиатром Йорданом Михайловым. Он заявил, что приехал сюда потому, что категорически против дискриминации людей, в частности, относительно того, делали они определенную медицинскую процедуру или нет. Иордан Михайлов рассказывает, что занимается педиатрической практикой уже двадцать лет и различает известные вакцины с изученными побочными действиями, в которых польза преобладает над рисками, и вакцины против COVID-19, фактически экспериментальные.

"Я противник того, чтобы принудительно использовать на людях экспериментальные препараты. Потому что во всем мире если кто хочет делать эксперименты, то берет добровольцев и платит им за то средства. А эксперимент на целом государстве, тем более принудительный, я считаю недопустимым", — говорит врач.

Кроме того, он напоминает, что по правилам после вакцинации две недели человеку следует находиться дома.

"Если она считает, что это ей поможет, — это ее право. Но если я считаю, что мне это не поможет, — это тоже мое право", — говорит Иордан Михайлов.

Львовянин рассказывает, что, приехав в Киев автомобилем и поселившись в гостинице, лишний раз увидел, что в Украине строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения — никто ведь даже не спросил о наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Врач уверен, что украинцы привыкли, что в случае необходимости смогут все "решать", и положительно оценивает то, что они вышли протестовать вместо того, чтобы тихонько купить сертификат — тем более, еще совсем недавно он стоил каких-то 500 грн.

Некоторые протестующие пришли на акцию с детьми, причем всех возрастов.

Елена Пикуш из Каменского (бывший Днепродзержинск, Днепропетровская область) праздновала на акции свое 55-летие в обществе мужчины и четырех их детей — еще четверо остались дома. До Киева семья добрались на собственном автомобиле.

"Мы не можем быть в стороне — у нас большая семья, восемь детей", — объясняет Сергей, Оленин мужчина.

Сергей и Елена — это дуэт христианской песни "Первая любовь". Вечером у них был запланирован концерт в Киеве. Что касается отношения к вакцинации, то супруги считают, что речь идет не только о вопросе веры, но и об информации, имеющейся в открытом доступе. Говорят, что их младшие дети, невакцинированные, болеют гораздо меньше вакцинированных старших.

Приблизительно в 11 началось так называемое вече. На нем звучали лозунги "свободу не остановить", "нет дискриминации", "мое тело — мое дело", "нет медицинскому террору", "вместе — сила", "Конституция — закон", "права человека превыше всего". Заявленными целями акции были восстановление "права на труд без принуждения к медицинским процедурам", очное образование, "жизнь без карантинных ограничений" и "Конституция как основной закон".

Пока неизвестно, чем завершились переговоры между организаторами акции под ВР и представителями "Слуги народа", которые выходили к протестующим с предложениями найти общий язык и выработать общий документ. Однако в скором времени результаты можно будет оценить.

Под "шумок" аналогичную акцию провела партия "Государство" (среди ее задач — "предоставление русскому языку статуса второго национального или статуса языка межнационального общения", "объединение славянских народов как основы для интернационализма, мира на планете и гармоничного сосуществования" , "отмена закона о декоммунизации" и т.п.). Люди с партийными флагами собрались у памятника Ватутину в Мариинском парке. Правда, эмоциональные выступления длились недолго: пришел музыка с волынкой в сопровождении трех барабанщиков — и митинг сменил импровизированный уличный концерт.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал, что COVID-19 наступает и помогает ли вакцинация спасать жизнь украинцев.

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