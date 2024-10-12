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Мужчинам дали три дня на получение повестки, а затем штраф

Правительство приравняло время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам

12 октября 2024, 22:51
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжают нарабатывать методику отправки и получения повесток по почте. Так, Кабмин предоставил военнообязанным три дня для получения письма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Судебно-юридической газеты.

Мужчинам дали три дня на получение повестки, а затем штраф

Иллюстративное фото

Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи мужчина не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо в ТЦК.

"Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК до судебных повесток", — пишет издание.

Если адресат не забирает повестку, ТЦК имеет право оштрафовать военнообязанного на сумму от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн.

В соответствии с Порядком призыва надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК при отправке повестки средствами почтовой связи являются:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный прокомментировал проверки, устроенные ТЦК.




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Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/312596-dlya-togo-chtoby-zabrat-povestku-ot-ttsk-iz-pochty-u-muzhchin-budet-3-dnya-inache-ikh-zhdet-shtraf
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