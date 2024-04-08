Молодая девушка в расцвете сил готовится к эвтаназии: какая причина

Большинство людей, которые готовятся к эвтаназии, обычно имеют физические проблемы настолько сильные, что их невозможно вылечить. Они часто могут быть слишком недееспособны, чтобы жить достойной жизнью. Другой случай произошел с 28-летней нидерландкой, имеющей психологические проблемы.



28-летняя Зорая тер Бик. Фото из открытых источников

Зорая тер Бик утверждает, что имеет психические страдания настолько серьезны, что собирается покончить с собой через процедуру эвтаназии. Несмотря на то, что у девушки хороший дом, живет с двумя котами и парнем, она объясняет, что имеет депрессию, пограничное расстройство личности и аутизм, которые вызвали у нее чувство усталости от жизни.

Ее состояние и разрешение на эвтаназию подтвердила нидерландская комиссия, которая отметила, что ее страдания "несносны, без перспектив на улучшение".

"Я всегда четко понимала, что если все не улучшится, я больше не смогу этого делать", – рассказывает Зорая тер Бик.

Процедура эвтаназии состоится в мае в ее доме на диване рядом с молодым человеком. Врач сначала введет успокаивающий препарат, а затем инъекцию, которая остановит сердце молодой девушки.





Зорая тер Бик уже спланировала, что не будет иметь церемонию погребения, а ее тело кремируют. Девушка хочет, чтобы ее прах развеяли в хорошем месте в лесу и чтобы ее парень не имел обязательства ухаживать за ее могилой.

"Я немного боюсь смерти, потому что это окончательная неизвестность. Мы на самом деле не знаем, что будет дальше – или ничего нет? Это страшная часть", — говорит девушка.

Нидерланды в 2001 году стали первой страной, легализовавшей помощь в самоубийстве. По статистике в 2022 году в стране умерло от эвтаназии почти девять тысяч человек, что составляет 5% всех смертей в Нидерландах.

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