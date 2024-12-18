Мобилизация мужчин 18-25 лет: в ТЦК предлагают особые условия

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжается мобилизация, в рамках которой в ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако постоянно возникают обсуждения целесообразности снижения призывного возраста до 20 и даже 18 лет. Принудительная мобилизация мужчин, младше 25 лет, пока не проводится, однако такая категория военнообязанных может мобилизоваться добровольно, получив при этом определенные "бонусы".
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Военнообязанным предлагают заключить контракт – срок службы будет фиксированным, сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП.
Также напомнили, что подписать контракт на год может еще одна категория граждан. "Вновь цитируем закон "Во время действия военного положения для граждан Украины, которые получили медицинское и/или психологическое образование и принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы устанавливается один год", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Верховной Раде сочли проблемы, к которым приводит мобилизация. Как рассказывал портал "Комментарии", нардепы признались, что мобилизацией "стирают нацию в ноль".
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