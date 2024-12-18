Мобилизация мужчин 18-25 лет: в ТЦК предлагают особые условия

В Украине продолжается мобилизация, в рамках которой в ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако постоянно возникают обсуждения целесообразности снижения призывного возраста до 20 и даже 18 лет. Принудительная мобилизация мужчин, младше 25 лет, пока не проводится, однако такая категория военнообязанных может мобилизоваться добровольно, получив при этом определенные "бонусы".

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Военнообязанным предлагают заключить контракт – срок службы будет фиксированным, сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП.

“Если вам от 18 до 25 лет, и вы хотите попробовать свои силы в обороне нашего государства. Статьей 23 Закона Украины "О военном учете и военной службе" регламентирован круг граждан, которые могут во время военного положения подписать контракт с Вооруженными силами Украины на один год. "Во время действия военного положения для лиц (кроме лиц офицерского состава), принимаемых на военную службу по контракту, среди граждан в возрасте от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год", — говорится в документе", — отметили в ТЦК.

Также напомнили, что подписать контракт на год может еще одна категория граждан. "Вновь цитируем закон "Во время действия военного положения для граждан Украины, которые получили медицинское и/или психологическое образование и принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы устанавливается один год", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Верховной Раде сочли проблемы, к которым приводит мобилизация. Как рассказывал портал "Комментарии", нардепы признались, что мобилизацией "стирают нацию в ноль".



