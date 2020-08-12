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Минздрав не рекомендует отказываться от летнего отпуска из-за страха заразиться COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов советует провести лето на море, но не забывать о том, что в стране опасная эпидемиологическая ситуация

12 августа 2020, 13:51
Автор:

Екатерина Белоброва
Минздрав не рекомендует отказываться от летнего отпуска из-за страха заразиться COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что переполненные пляжи в южных регионах Украины не вызывают у него опасений, однако напомнил об основных условиях безопасности в эпидемиологический кризис. Об этом он рассказал в интервью изданию "НВ".

Так, Степанов отметил, что морской сезон благотворно влияет на общий иммунитет и здоровье граждан, если сохранять бдительность. 

"Хочу достучаться до людей и объяснить: это не долг перед Украиной, а ваше здоровье. Пальцы в розетку суют - так как это может убить. COVID-19 тоже может. Если не вас, то можно инфицировать других людей. Заразился, потом поцеловал свою бабушку и можешь стать тем человеком, который ее убьет", - отметил министр здравоохранения. 

Таким образом он пояснил, что если соблюдать дистанцию на пляже в 1,5 метра друг от друга и не злоупотреблять походами в места большого скопления людей, то отпуск может оставить только приятные впечатления без нежелательных последствий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав намерен по-новому вычислять зону карантина в зависимости от региона. 



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