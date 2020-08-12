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Минздрав будет определять зоны карантина по-новому

Степанов разъяснил, почему и как меняют критерии определения зон карантина в Украине

12 августа 2020, 11:30
Автор:

Таисия Ерохина
Минздрав будет определять зоны карантина по-новому

В Украине по новым критериям будут определять, в какую зону карантина попадает тот или иной населенный пункт. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав решил сделать критерии определения того или иного уровня опасности максимально понятными и удобными. Поэтому объединили некоторые показатели в один: динамика и количество случаев на 100 000 населения будет идти как один показатель. Его будут считать, исходя из количества новых заболевших на 100 000 населения в течение 14 дней.

Также, добавил министр, учли более четкое определение количества заполненных коек.

"Мы пытались учесть все нюансы. Ситуация, которая наблюдается на востоке и западе Украины, отличается. Все эти различия мы взяли во внимание и внесли соответствующие предложения в правительство", - сказал Степанов.

Как известно, несмотря на усиление карантина в Украине, количество новых случаев заражения коронавируса обновляет рекорды. "Комментарии" выяснили, почему карантин не помогает Украине в борьбе с COVID-19.


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