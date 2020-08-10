В МОЗ рассказали, какие области Украины не готовы к ослаблению карантина

В Украине 9 регионов, увы, не готовы к ослаблению карантина. Об этом передает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, согласно новой статистике на 10 августа, одному и более критериям министерства не соответствуют Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области. Отметим, что показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19 - 52,48% и 55,63% соответственно при необходимых 50% - значительно превышен во Львовской и Черновицкой областях. Все остальные несоответствия смотрите в таблице:





Напомним, после череды антирекордов, которыми удивил коронавирус украинцев на прошлой неделе (до 1500 случаев инфицирования в сутки), сегодня эпидемия немного пошла на спад.

Также мы писали о том, что в связи с новыми данными по коронавирусу в Украине обновили карту с зонами, в которых должны действовать те или иные правила адаптивного карантина.





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