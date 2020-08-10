Статистика коронавируса в Украине: как обстоят дела после серии антирекордов

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Елена Волкова
После череды антирекордов, которыми удивил коронавирус украинцев на прошлой неделе (до 1500 случаев инфицирования в сутки), сегодня эпидемия немного пошла на спад. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, сегодня в Украине подтвердили 1008 случаев коронавируса.
Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 81 957 человек, из которых 35 676 в данный момент находятся на лечении. Увы, 1 922 украинца скончались в результате осложнений (25 за минувшие сутки). Тем временем 44 359 человек выздоровели.
Винницкая область - 2985 случаев;
Волынская область - 4327 случаев;
Днепропетровская область - 1571 случай;
Донецкая область - 976 случаев;
Житомирская область - 2154 случая;
Закарпатская область - 5809 случаев;
Запорожская область - 953 случая;
Ивано-Франковская область - 5797 случаев;
Кировоградская область - 724 случая;
Киев - 9564 случая;
Киевская область - 4197 случаев;
Львовская область - 10 981 случай;
Луганская область - 155 случаев;
Николаевская область - 716 случаев;
Одесская область - 4230 случаев;
Полтавская область - 497 случаев;
Ровенская область - 6923 случая;
Сумская область - 699 случаев;
Тернопольская область - 3324 случая;
Харьковская область - 4901 случай;
Херсонская область - 269 случаев;
Хмельницкая область - 1368 случаев;
Черновицкая область - 6777 случаев;
Черкасская область - 1036 случаев;
Черниговская область - 1024 случая.
Напомним, в связи с новыми данными по коронавирусу в Украине обновили карту с зонами, в которых должны действовать те или иные правила адаптивного карантина.
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