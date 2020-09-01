Минюст объяснил, как оформить статус беженца в Украине

Украина является государством назначения и транзитом для лиц, нуждающихся в международной защите, поэтому действующее законодательство предусматривает соответствующий правовой механизм предоставления таким лицам статуса беженца. Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Сообщается, что беженец - это лицо, которое не является гражданином Украины и вследствие обоснованных опасений может стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится вне страны своей гражданской принадлежности, а также не может (или не хочет) пользоваться защитой этой страны вследствие таких опасений, или, не имея гражданства (подданства) и находясь вне страны своего прежнего постоянного проживания, не может или не желает вернуться в нее вследствие указанных опасений.

Чтобы получить статус беженца следует в течение пяти рабочих дней со дня легального пересечения государственной границы обратиться в территориальный отдел Государственной миграционной службы Украины, предоставив заявление о признании беженцем. Заявление должно подавать лицо, требующее правовой защиты в Украине по месту временного пребывания. Кроме того, предусмотрено право получить услугу по переводу украинского языка, привлекая к процессу переводчика.

В обращении о предоставлении статуса беженца следует отметить веские основания опасения за свою жизнь в случае возвращения в страну своего происхождения и предоставить сведения, которые могут подтвердить указанный факт.

К обращению о признании беженцем надо предоставить:

- документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт или удостоверение установленного образца, подтверждающее гражданскую принадлежность к стране происхождения);

- документы и материалы, свидетельствующие о наличии обстоятельств для получения статуса беженца.

- четыре фотографии, а в случае сопровождения несовершеннолетних членов своей семьи - дополнительно по четыре фотографии на каждого.

Справка об обращении за защитой в Украине является документом, который удостоверяет законность пребывания иностранца на территории Украины. Она будет действовать до окончательного определения статуса.

После подачи документов территориальный орган в течение 15 рабочих дней проводит с заявителем собеседование, устанавливает действительность и объективность причин невозврата в страну происхождения и принимает решение об оформлении соответствующих документов или об отказе. Затем в течение двух месяцев продолжается рассмотрение заявления о признании беженцем Государственной миграционной службой Украины. К слову, срок рассмотрения соответствующего заявления может быть продлен не более чем до трех месяцев.

Далее в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о признании лица беженцем ГМС оформляет и выдает каждому лицу, достигшему 16-летнего возраста (как исключение 14-летнего возраста для реализации права на образование, медицинскую помощь и т.д.), удостоверение беженца сроком на пять лет.

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