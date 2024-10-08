Мэр Львова Садовый раскритиковал, как чтят память Героев в Украине

Львовский городской голова Андрей Садовый раскритиковал мемориальные комплексы, которые устанавливают в городах в честь погибших защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Львова.



Андрей Садовый. Фото из открытых источников

По словам Андрея Садового, мемориальные плиты нужно устанавливать не для того, чтобы мастер заработал на этом деньги, а чтобы сохранить память для будущих поколений.

Следующие поколения должны знать, какой цене Герои боролись за нашу страну.

"Все чаще мы видим, как в разных городах Украины устанавливают памятные знаки и другие мемориальные элементы с очень низким художественным уровнем. Их размещают в неприметных или необорудованных местах, где мемориальный элемент диссонирует с окружающими. Сакральное и обыденное не разграничено должным образом”, — написал глава города на своей странице Facebook.

Среди причин такой ситуации он назвал деятельность непрофессиональных архитекторов и художников, ищущих легкого заработка. Однако никто не имеет права манипулировать чувствами семей Героев.

Садовый сообщил, что обратился с официальным письмом к Вице-премьер-министру по восстановлению Алексея Кулебы. По его словам, нужно внедрить практику архитектурных конкурсов на национальном уровне.

"Каждый элемент, камешек, надпись должны нести в себе память и историю с глубоким смыслом и быть достойными наших Героев", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники Галицкой районной администрации проводят проверки у памятника Ивану Федоровичу на предмет продажи там российских книг. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.



