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Мэр Львова Садовый раскритиковал, как чтят память Героев в Украине

Что нужно изменить в чествовании памяти погибших защитников и защитниц Украины

сегодня, 20:10
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Кречмаровская Наталия

Львовский городской голова Андрей Садовый раскритиковал мемориальные комплексы, которые устанавливают в городах в честь погибших защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Львова.

Мэр Львова Садовый раскритиковал, как чтят память Героев в Украине

Андрей Садовый. Фото из открытых источников

По словам Андрея Садового, мемориальные плиты нужно устанавливать не для того, чтобы мастер заработал на этом деньги, а чтобы сохранить память для будущих поколений.

Следующие поколения должны знать, какой цене Герои боролись за нашу страну.

"Все чаще мы видим, как в разных городах Украины устанавливают памятные знаки и другие мемориальные элементы с очень низким художественным уровнем. Их размещают в неприметных или необорудованных местах, где мемориальный элемент диссонирует с окружающими. Сакральное и обыденное не разграничено должным образом”, — написал глава города на своей странице Facebook.

Среди причин такой ситуации он назвал деятельность непрофессиональных архитекторов и художников, ищущих легкого заработка. Однако никто не имеет права манипулировать чувствами семей Героев.

Садовый сообщил, что обратился с официальным письмом к Вице-премьер-министру по восстановлению Алексея Кулебы. По его словам, нужно внедрить практику архитектурных конкурсов на национальном уровне.

"Каждый элемент, камешек, надпись должны нести в себе память и историю с глубоким смыслом и быть достойными наших Героев", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники Галицкой районной администрации проводят проверки у памятника Ивану Федоровичу на предмет продажи там российских книг. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/pfbid02QsgAzbkRhpTLV9ug4NLjBy6aAhfuDTcfar5mh7UDVXMQuA3tg2VMkjecsLNGHY2Ml?locale=ru_RU
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