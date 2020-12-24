Майор, который сбил курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
22868.86
ETH/USD
575.06
LTC/USD
102.54
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
ФОТО: Из открытых источников
Судья объявила, что продлевает арест майору еще на 60 суток, но он может выйти из СИЗО под залог 168 тыс. гривен, если сдаст загранпаспорт и пообещает не общаться со свидетелями и потерпевшими. Кроме того, на заседании стало известно, что подследственный не желает платить по гражданскому иску за лечение пострадавших девушек.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Известно, что за рулем автомобиля Toyota Prius, который въехал в девушек, был начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный. Он арестован и сейчас он находится в СИЗО. Известно, что офицер участвовал в АТО и имел хорошие рекомендации по службе. Начальник ВУЗа Валерий Савицкий рассказал о состоянии пострадавших — Натальи, Галины и Александры. Оно оценивается как тяжелое стабильное. Девушки — выпускницы гражданских медвузов, которые решили стать военными врачами, поступив в Академию. Вчера они должны были получить военную форму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости