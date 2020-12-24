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Главная Новости Общество права человека Майор, который сбил курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение
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Майор, который сбил курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение

25 августа трое курсанток военного колледжа пришли в академию за формой, а во дворе учебного заведения были сбиты автомобилем. Двоим курсанткам ампутировали по одной ноге. За рулем авто был майор, который должен был стать у девушек начальником курса

сегодня, 05:21
Автор:

Ольга Чародий

 В  столице Украины прошло очередное заседание по делу о  дорожно-транспортном происшествии во дворе Украинской военно-медицинской академии. В конце августа офицер – майор на своей машине совершил наезд на трех курсанток. Двоим курсанткам ампутировали по одной ноге. За рулем авто был майор, который должен был стать у девушек начальником курса.

Майор, который сбил курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение

ФОТО: Из открытых источников

 Как сообщают ФАКТЫ на очередном заседании майор отказался платить за лечение пострадавших. А суд разрешил подследственному выйти из СИЗО и провести праздники в домашней обстановке.  В ходе заседания задержанный заявил, что  до ДТП утроился  на  работу в академию всего за две недели, и если  он будет на свободе, то не сможет влиять на других фигурантов дела.

Судья объявила, что продлевает арест майору еще на 60 суток, но он может выйти из СИЗО под залог 168 тыс. гривен, если сдаст загранпаспорт и пообещает не общаться со свидетелями и потерпевшими. Кроме того, на заседании стало известно, что подследственный не желает платить по гражданскому иску за лечение пострадавших девушек.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Известно, что за рулем автомобиля Toyota Prius, который въехал в девушек, был начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный. Он арестован и сейчас он находится в СИЗО. Известно, что офицер участвовал в АТО и имел хорошие рекомендации по службе. Начальник ВУЗа Валерий Савицкий рассказал о состоянии пострадавших — Натальи, Галины и Александры. Оно оценивается как тяжелое стабильное. Девушки — выпускницы гражданских медвузов, которые решили стать военными врачами, поступив в Академию. Вчера они должны были получить военную форму.

 


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Источник: https://crime.fakty.ua/
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