Массовые задержания крымских татар российскими силовиками: что происходит в оккупированном Крыму

В течение 3 и 4 сентября в аннексированном Россией Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, 6 сентября в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения задержанным.

Массовые задержания крымских татар российскими силовиками - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали происходящее для портала "Комментарии".

Реакция международного сообщества должна быть максимально жесткой

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что очередной виток репрессий против крымскотатарских активистов – это ассиметричный ответ России на проведение Крымской платформы, инаугурационному саммиту которой, состоявшемуся 23 августа, она не сумела помешать.

"Теперь Россия прессует, в первую очередь, тех, кто принимал участие в этом мероприятии. В частности, первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла", – отмечает эксперт.

По его мнению, реакция международного сообщества должна быть максимально жесткой.

"Я понимаю, что говорить о быстром внедрении больших санкций не приходится. Но если бы страны ЕС и США, например, запретили военным кораблям РФ заходить в свои порты, это был бы уже весьма показательный шаг, – считает Евгений Магда. – Кроме того, сама Украина должна действовать активнее. Я, например, являюсь сторонником того, чтобы в нашей Конституции Севастополь был лишен привилегированного статуса. И для этого нам не нужна помощь западных партнеров. Это решение, которое вполне способен принять сам украинский парламент. Чтобы не только 17-я статья Конституции (не допускает размещение иностранных военных баз на территории Украины), но и "упрощение" статуса Севастополя свидетельствовали – российские военные базы в Украине никогда не будут легитимными".

Происходит очередное закручивание гаек, в том числе в контексте грядущих выборов, в контексте внутренней борьбы с любыми проявлениями оппозиционности, инакомыслия

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко отмечает, что в Крыму происходят те процессы, которые происходят по всей России.

"Можно акцентировать внимание на крымских татарах, на имеющейся проблеме. Но вопрос более широкий, вопрос вообще с правами человека в РФ. Происходит очередное закручивание гаек, в том числе в контексте грядущих выборов, в контексте внутренней борьбы с любыми проявлениями оппозиционности, инакомыслия, – поясняет эксперт. – Предвыборная ситуация (напомню, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму РФ) диктует необходимость демонстрации сильной руки. Вот это и происходит. Второй элемент демонстрации будет во время российско-белорусских военных учений Запда-2021 в Беларуси. 9 сентября после встречи Путина с Лукашенко может начаться процесс поглощения Беларуси Россией".

Слабую реакцию со стороны ЕС и США на очередные задержания в Крыму (была высказана очередная озабоченность) Валерий Кравченко поясняет тем, что на Западе считают – сейчас не время ссорится с РФ лишний раз.

"Это поясняется и внутриполитической ситуации в той же Германии, где также скоро выборы. И в контексте поражения США в Афганистане и необходимости принять постафганскую ситуацию, – считает эксперт. – Реакция будет более сильной, если Россия продолжит системно действовать в этом же направлении, проводить постоянные задержания, открыто работать против крымских татар, меньшинств".

Валерий Кравченко акцентирует, что инструмент Крымской платформы был создан как раз, чтобы реагировать на такие моменты.

"И страны-подписанты, надеюсь, не просто декларировали свои определенные позиции во время саммита в Киеве. Необходимо продемонстрировать какой-то общий подход – в давлении на РФ, в отстаивании прав человека, – подчеркивает эксперт. – При этом реализации такого подхода, лидерство в Крымской платформе должно принадлежать Украине. Именно мы должны вести за собой остальные страны. Показывая пример и вырабатывая коллегиальную позицию. А вопрос новых санкций, в том числе более жестких, – вопрос времени".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в России высказались о территориальной принадлежности Крыма.









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