Масштабная кибератака на госреестры: что произошло с данными и как их восстановить

В четверг, 19 декабря, в Министерстве юстиции сообщили о масштабной кибератаке на государственные реестры. Распространялась информация, что якобы данные украинцев попали в Россию.

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Глава Министерства юстиции Ольга Стефанишина на пресс-конференции опровергла слухи и отметила, что утечка данных не подтверждается.

“На данном этапе прекращена работа всех реестров в целях безопасности – сохранение информации и избегание дальнейших провокаций. В первую очередь будут восстанавливаться реестры, обеспечивающие учет действий нотариусов. Первоочередным для нас восстановление реестра прав на недвижимое имущество и реестра юридических, физических лиц”, — отметила вице-премьер.

Также и Минюсте объяснили, куда обращаться, куда обращаться за помощью в период восстановления реестров, сообщает сайт "Мы — Украина". "Основным источником информации является горячая линия системы безвозмездной правовой помощи. Это информация по разъяснениям, которые уже будут официально опубликованы в Министерстве юстиции в ближайшее время, а также любая информация, касающаяся правовой помощи граждан в коллизиях, возникающих в связи с периодом восстановления реестров. Есть центры, в которые можно обратиться физически, но также можно обратиться на горячую линию", – объяснила глава Министерства юстиции.

Отметим, что временно была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Минюста. Время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

Напомним, что в Украине участились случаи мобилизации забронированных работников. Такая ситуация, как рассказывал портал "Комментарии" случается, если данных о забронированных нет в Едином государственном реестре призывников. Бумажные документы не помогают.