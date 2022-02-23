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Лидеры мнений в соцсетях начали переходить на украинский язык: кто уже отказался от русского

Пользователи соцсетей в Украине начали массово отказываться от русского языка и переходят на украинский

сегодня, 16:04
Автор:

Людмила Слободенюк
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Лидеры мнений в соцсетях начали переходить на украинский язык: кто уже отказался от русского

Я перехожу на украинский - новый флешмоб в соцсетях. Фото из открытых источников

Сейчас во всех соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – пользователи массово заявляют о своем намерении полностью перейти на украинский язык. Такое решение многие из публичных людей и лидеров мнений приняли после того, как Российская Федерация поддержала независимость псевдореспублик "ЛДНР" в Украине. Об этом пишет издание "НВ".

"Я перехожу на украинский" или "Это мой последний твит (пост) на русском". Именно такими предложениями украинцы сопровождают новый флешмоб в соцсетях. Чтобы не иметь ничего общего с агрессором, даже язык, известные люди начали агитировать и других разговаривать исключительно на украинском.

Об отказе от русского не только в работе и соцсетях, но и в бытовом общении заявила известная журналистка Ярослава Кравченко. Она вспоминает, что русский язык ей пришлось освоить в столице, где часто украинский называли — "деревенским". Поэтому она признается, что приспособилась к окружающим.

"Осознание важности родного языка, как неотъемлемой части личности вернулись ко мне во время Революции. До сих пор дико, когда выныривают посты или видео, где говорю по-русски. Такой вот путь", — пишет Ярослава Кравченко.


Подхватила флешмоб и киевская рестораторка – Анна Завертайло.

"Во времена, когда наша сила — в единстве и ответственности быть украинцами. В лидерской сознательной позиции быть дома и защищать свой дом. Общаться на языке. Иметь национальную самоидентичность. Стоять за свободу", — написала Завертайло.

Начал флешмоб в Facebook украинский архитектор Слава Балбек.

"Учитывая, что последние 38 лет я общался исключительно на русском, переход будет последовательный", — написал архитектор и это сразу подхватили соцсети.
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Присоединился к украинцам и Евгений Клопотенко.

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Источник: https://nv.ua/ukr/kyiv/ya-perehodzhu-na-ukrajinsku-u-merezhi-poshiryuyetsya-noviy-fleshmob-novini-ukrajini-50218808.html
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