Лидеры мнений в соцсетях начали переходить на украинский язык: кто уже отказался от русского

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Людмила Слободенюк
Я перехожу на украинский - новый флешмоб в соцсетях. Фото из открытых источников
Сейчас во всех соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – пользователи массово заявляют о своем намерении полностью перейти на украинский язык. Такое решение многие из публичных людей и лидеров мнений приняли после того, как Российская Федерация поддержала независимость псевдореспублик "ЛДНР" в Украине. Об этом пишет издание "НВ".
"Я перехожу на украинский" или "Это мой последний твит (пост) на русском". Именно такими предложениями украинцы сопровождают новый флешмоб в соцсетях. Чтобы не иметь ничего общего с агрессором, даже язык, известные люди начали агитировать и других разговаривать исключительно на украинском.
Об отказе от русского не только в работе и соцсетях, но и в бытовом общении заявила известная журналистка Ярослава Кравченко. Она вспоминает, что русский язык ей пришлось освоить в столице, где часто украинский называли — "деревенским". Поэтому она признается, что приспособилась к окружающим.
Подхватила флешмоб и киевская рестораторка – Анна Завертайло.
Начал флешмоб в Facebook украинский архитектор Слава Балбек.
Присоединился к украинцам и Евгений Клопотенко.
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