18-летним юношам за границей не выдают паспорта: Украина готовит большие штрафы

Молодые люди, выехавшие за границу до 18 лет, не могут получить паспорт. Это касается и выехавших за пределы страны до 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Судебно-юридическая газета".

Иллюстративное фото

“Паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберег", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. То есть, и тем, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК”, — сообщает издание.

Эту ситуацию рассматривали на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта, пригласив заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Отмечается, что несмотря на принятие постановления о цифровизации процесса №932, до сих пор не решен вопрос механизма постановки на военный учет мужчин 18-20 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18 лет, и не успели вовремя стать на учет.

Эти ребята не могут встать на военный учет без возвращения в Украину и явки в ТЦК, и, соответственно, лишены возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

“Судя по ее объяснениям, цитируемым Комитетом по вопросам молодежи и спорта, проблема заключается в том, что сейчас эти ребята могут считаться нарушителями военного учета. Так, во время заседания комитета Черногоренко отметила, что "мы сейчас на уровне всего государства, правительственной команды, парламента, других органов сталкиваемся с вызовом оттока мобилизационного капитала и категории призывников за границу", — сообщает издание.

Она отметила, что цифровая команда Минобороны "ожидает от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и имеющим нарушение правил учета".

"То есть непостановка на учет физически в ТЦК, с возвращением в Украину, судя по ее объяснениям, все же может мешать ребятам получить соответствующие документы за границей", — отмечает издание.

Также она объяснила преимущества проекта 12093, касающегося того, что каждый гражданин или гражданка могут в Резерв оплатить штраф в два клика.

"Очевидно, речь идет о том, что если ребята 18-25 лет смогут дистанционно оплатить соответствующие штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, то они, соответственно, и получат свои документы в паспортных сервисах за рубежом", — заключает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК указали, что должны сделать все мужчины в Украине.