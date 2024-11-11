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17 грн за газ и 11 грн за свет в Украине: когда повысят тарифы на коммунальные услуги

Рыночная стоимость газа и электроэнергии значительно выше, чем оплачиваемая украинцами: Олег Попенко о повышении тарифов в Украине

11 ноября 2024, 21:52 comments1671
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Кречмаровская Наталия

В Украине возможно повышение стоимости коммунальных услуг уже в 2025 году. Такие прогнозы высказывали эксперты. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал о рыночной стоимости газа и электроэнергии и спрогнозировал, когда возможно подорожание комуслуг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Остров".

17 грн за газ и 11 грн за свет в Украине: когда повысят тарифы на коммунальные услуги

Фото портал "Комментарии"

Эксперт отметил, что предпосылки повышения тарифов есть – неоднократно публиковали и рекомендательные письма с МВФ, и меморандум с МВФ, подписанный в этом году и два года назад. "Там четко прописано, что мы будем получать деньги только на условиях, если тарифы на коммунальные услуги будут выравнены с рыночной стоимостью и покрывать расходы предприятий", — отметил Попенко.

По его словам, если говорить о рыночной стоимости газа в Украине, то он сегодня торгуется в пределах 16-17 гривен, иногда доходит до 18. Если говорить о фактической цене, по которой он продается населению, то это 7,96 грн за кубометр. “Повышение цен на газ приведет к росту тарифов на тепло и горячую воду. Стоимость распределения газа также будет расти, потому что это неотъемлемая услуга от стоимости тепла и газа, соответственно, ее будут поднимать до рыночной стоимости. Что касается электроэнергии, то на повышение тарифа играет сразу два показателя: с одной стороны, это требование МВФ по рыночной цене, которая колеблется в районе 9-11 грн (сейчас мы платим 4,32 грн за киловатт в час), с другой – политика государства”, — отметил эксперт.

Он отметил, что цены на ЖКУ будут и дальше расти, однако вообще не видит сейчас предпосылок для повышения тарифов на коммунальные услуги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где не будут отключать свет при почасовых графиках отключения.




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Источник: https://www.ostro.org/articles/pidvyshhennya-taryfiv-na-komunalku-borgy-ta-pidgotovka-do-opalyuvalnogo-sezonu-interv-yu-z-i498053
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