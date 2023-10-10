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10 лучших стран для жизни женщин

Исследователи сравнили равенство мужчин и женщин в разных странах мира.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Всемирный экономический форум (WEF) подготовил отчет Global Gender Gap 2023. В нем сравниваются страны по гендерному разрыву в четырех сферах: экономические возможности, уровень образования, здоровье и возможности в политике. Таким образом, можно понять лучшие страны для женщин, где существует равенство с мужчинами.

10 лучших стран для жизни женщин

Лучшие страны для женщин по гендерному равенству. Фото из открытых источников

В отчете Global Gender Gap проанализировано равенство женщин и мужчин в 146 странах. Исследование показало, что индекс гендерного паритета в 2023 году составляет 68,4%, что является незначительным улучшением по сравнению с 68,1% в прошлом году. Ни одна страна полностью не ликвидировала неравенство между мужчинами и женщинами.


Украина в рейтинге Глобального гендерного разрыва за 2023 год получила показатель 71,4%, что позволило занять 66 место. Таким образом, Украина улучшила свои показатели по сравнению с предыдущим годом на 15 позиций. В образовании у Украины гендерное равенство на 99,6%, в здоровье – 97,6%, в экономике – 71,4%. Худший показатель в политике – 17,2%.

10 лучших стран для жизни женщин - фото 2

Согласно отчету, при нынешних темпах прогресса понадобится 162 года, чтобы устранить неравенство между мужчинами и женщинами в политике, и 169 лет, чтобы устранить гендерный разрыв в экономической сфере. Однако есть страны, которые приближаются к равенству по отношению к женщинам и мужчинам. Вот 10 лучших стран для жизни женщин согласно рейтингу Global Gender Gap 2023: Исландия, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия, Литва и Бельгия.

10 лучших стран для жизни женщин - фото 3

На первом месте оказалась Исландия, где равенство между мужчинами и женщинами на уровне 91,2%. Страна уже 14 лет возглавляет рейтинг Global Gender Gap 2023.

По всем субиндексам Европа имеет самый высокий гендерный паритет среди всех регионов – 76,3%, при этом одна треть стран региона входит в топ-20. Намибия занимает восьмое место по равенству – 80,2%, что делает ее самой высокой в рейтинге среди стран Африки. Никарагуа имеет показатель 81,1% гендерного равенства, что является самым высоким среди стран Латинской Америки.

Худшие показатели неравенства между мужчинами и женщинами имеют Афганистан, Чад, Алжир, Пакистан и Пакистан.

Посмотреть рейтинг Global Гендер Gap 2023 со всеми странами можно ниже:

10 лучших стран для жизни женщин - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых безопасных странах мира: тройке лидеров в Европе.

Также "Комментарии" писали, граждане которой страны владеют крупнейшими финансовыми активами.



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Источник: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
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