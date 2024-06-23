Куда обратиться, если зафиксировали нарушения со стороны ТЦК: номера для всех областей

Командование Сухопутных войск опубликовало все контактные номера телефонов, по которым можно обратиться в случае злоупотребления или противоправной деятельности со стороны работников Территориальных центров комплектования.



Номера жалоб на ТЦК. Фото из открытых источников

Телефонные номера разделены на четыре основные группы по оперативному командованию: Север, Юг, Запад и Восток.

"Мы стремимся построить качественную систему обратной связи и оперативное реагирование на любые проблемы и злоупотребления в ТЦК и СП. Для этого в каждом ОТЦК и СП определены контактные номера телефонов", — сообщили в Сухоптных войсках.

ОК Север

– Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17;

– Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26;

– Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86;

– Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54;

– Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93;

– Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20;

– Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24.

ОК Юг

– Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62;

– Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52;

– Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37;

– Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65;

– Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42.

ОК Запад

– Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24;

– Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59;

– Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49;

– Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94;

– Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88;

– Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91;

– Ровенский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81;

– Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61.

ОК Восток

– Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05;

– Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29;

– Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62;

– Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35;

– Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69;

– Горячая линия КСО ВС Украины: 0 800 301 937.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, показавшем, сколько украинцев считает, что ТЦК нарушает права военнообязанных.

Также "Комментарии" писали, что во Львовском ТЦК объяснили, почему забрали водителя из маршрутки в военкомат.