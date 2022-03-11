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Кремль использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине - НАТО

В один особенно "активный" день на прошлой неделе силы НАТО зафиксировали около 20 российских самолетов, которые направлялись на Киев из Беларуси

сегодня, 13:51
Автор:

Ольга Чародий
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В ходе войны России против Украины российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов. 

Кремль использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине - НАТО

Война - фото из открытых источников

Об этом сообщает CNN. Сообщается, что эта информация подтверждается данными, которые собирают самолеты-разведчики НАТО на границе Польши с Украиной. По данным разведки НАТО, на ее территории дислоцируются десятки боевых самолетов, которые принимают участие в налетах на украинские города.

Как заявил директор по тактике НАТО Дени Гийом, накануне 2-я летная эскадрилья НАТО зафиксировала не менее 12 российских самолетов на аэродромах в Беларуси к северу от Чернобыльской атомной электростанции. Спустя несколько часов не менее девяти из них вторглись в воздушное пространство Украины и направлялись в сторону Киева.


Кроме того, по его словам, в один особенно "активный" день на прошлой неделе силы НАТО зафиксировали около 20 российских самолетов, которые направлялись на Киев из Беларуси.


Напомним, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО и готовности принять страну в Альянс в скором будущем. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "TF1". Жозеп Боррель отметил, что, предлагая Украине и Грузии членство в НАТО никто не подумал о том, что на практике это невозможно. Давая определенные обещание Украине и Грузии по членству в НАТО Евросоюз допустил большую ошибку. "Я думаю, это ошибка давать обещания, которые мы не можем выполнить", — заявил Боррель. Отметим, ранее глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Украина может приостановить свое стремление стать полноправным членом НАТО, отказавшись от этой идеи, но взамен Киев хочет потребовать конкретные гарантии безопасности для страны, которые должны предоставить лидеры ЕС. Давид Арахамия допустил, что это могут быть какие-то двухсторонние соглашения, гарантирующие суверенитет и безопасность в Украине.





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Источник: https://edition.cnn.com/2022/03/10/politics/nato-surveillance-flight-russia-belarus/index.html
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