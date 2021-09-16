Копы много лет арестовывали невиновного брата-близнеца вместо настоящего мошенника

По данным полиции, Рам Сингх Порте, предполагаемый аферист из индийского штата Чхаттисгарх, обманул десятки людей и украл много денег. Об этом сообщает Vice News.

Арестовывали невиновного брата-близнеца, фото из открытых источников

Тем не менее, ему удалось избежать наказания в течение девяти лет, потому что почти каждый раз, когда полиция пыталась поймать его, вместо этого они ловили его брата-близнеца Лаксмана.



Впервые Порте попал в поле зрения полиции в 2012 году после того, как он якобы обманул женщину и продал ей поддельные лечебные травы. Женщина страдала недиагностированным заболеванием, которое, по утверждению Порте, было вызвано паранормальной активностью. Шарлатан пообещал, что он и его сообщники смогут вылечить ее.

"Он притворился мистическим знахаром и продавал людям поддельные травы в качестве лекарств. Он будет изображать из себя гуру и убеждать семьи, страдающие необъяснимыми заболеваниями, что они одержимы и нуждаются в его помощи, чтобы вырваться на свободу ", — сказал VICE World News инспектор местной полиции Хариш Саху.

Используя этот способ работы, Порте и его банда смогли присвоить более 150 тысяч рупий (2000 долларов). Сейчас полицейские не знают, действительно ли им все время попадался Лаксман или он участвовал в махинациях брата.

Рам Сингха удалось задержать только после того, как один из его родственников рассказал, что Порте точно будет на фестивале в родном городе.

"Мы смогли наконец поймать его и получить признательные показания", — рассказал следователь.

По данным полиции, Порте работал с тремя сообщниками, которых опознали только по именам: Раджмал, Сауранг и Рахул. Но его соучастники в преступлении были пойманы в период с 2012 по 2015 год. Однако Порте удалось вырваться из лап полиции, использовав в качестве приманки своего брата-близнеца.

Полиция несколько раз совершала налет на предполагаемое укрытие Порте, но каждый раз сталкивалась с Лаксманом. В конце концов, случай ошибочной идентификации оставил в замешательстве даже копов, поскольку пойманный ими мужчина всегда настаивал, что у них не тот близнец. Арестовать мошенника удалось по наводке родственников, которые рассказали о его визите на известный фестиваль. Порте сейчас ожидает приговора под стражей в полиции. Тем временем его брат Лаксман был отпущен.

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