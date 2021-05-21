Конфискация жилья у жителей Донецка: как должна действовать украинская власть и сами граждане

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уверяет, что украинская сторона на правительственном и международном уровнях работает над тем, чтобы отреагировать на новые правила группировки "ДНР" касательно экспроприации якобы бесхозного жилья у жителей отдельных районов Донецкой области.

Конфискация жилья у жителей Донецка. Коллаж "Комменарии" Д.Романюк

Как должна действовать украинская власть? Что делать тем переселенцам, жилье которых захватили или вскоре захватят? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Ничто не мешает украинским правоохранителям хотя бы возбудить соответствующие уголовные производства

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Бабин Борис считает, что такие ситуации ярко иллюстрируют уязвимость политики "множественных стандартов".

Эксперт поясняет: "С одной стороны — Украина вынуждена участвовать в политическом "Минском процессе" с агрессором, а с другой — ведет против России правовые процессы по событиям на Востоке Украины в Международном уголовном суде, в Европейском суде по правам человека и в Международном суде ООН. Но именно в рамках этих международных правовых процессов, а не в рамках абстрактных и по определению ничтожных политических "диалогов" неизвестно с кем стоит поднимать вопрос об актах мародерства и необоснованного изъятия гражданского имущества. То есть — о международных военных преступлениях, посягательстве на имущество жертв конфликта".

По словам эксперта, есть все процедурные возможности по этому вопросу – дело лишь за желанием МИД, Офиса Генпрокурора и Минюста этим заниматься.

"Также ничто не мешает украинским правоохранителям хотя бы возбудить соответствующие уголовные производства. Ведь ни Германия, ни Франция, где очевидно планирует "плакаться" господин Арестович, за Украину делать этого не будут, — подчеркивает Борис Бабин. — Но даже если власти считают, что заявление господина Арестовича является достаточным "реагированием" на эти ужасные преступления, и от вышеприведенного самоустранится — ничто не мешает самым жертвам, владельцам "изъятого" имущества, самостоятельно обращаться в Европейский суд, органы ООН и Международный уголовный суд".

Ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ, возлагается на государство-агрессора

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко напоминает, что статья 2 Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" гласит, что деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного права, является незаконной. А любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий (кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, которые добавляются в соответствии с заявления о государственной регистрации рождения лица и заявления о государственной регистрации смерти лица).

Согласно всё тому же закону, ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ, возлагается на государство-агрессора — в соответствии с принципами и нормами международного права.

"Других нормативных актов в этой сфере сейчас нет, — подчеркивает Михаил Фоменко. — А вопросы реституции, признания перехода права собственности, а также другие моменты переходного правосудия пока находятся в разработке и сложно предсказать, какими они будут. Как и сложно сказать, в каких условиях будет происходить реинтеграция временно оккупированных территорий".

Юрист советует всем, кто столкнулся с такими противоправными действиями, сообщать в правоохранительные органы о правонарушении.

"Эффективно расследовать такие дела сейчас вряд ли возможно, исходя из местонахождения имущества. Но это поможет зафиксировать факт совершения правонарушения, что может помочь в расследовании в будущем, — поясняет Михаил Фоменко. — Также можно рассмотреть как вариант обращение в суд к РФ и Украине для получения компенсации за нарушенное право. Это является первым шагом перед обращением в ЕСПЧ, т.к. эти дела на национальном уровне выиграть и исполнить не представляется возможным".

Ранее портал "Комментарии" писал, что ОРДЛО обвинили Украину в срыве переговоров ТКГ.





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