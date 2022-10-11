Карта сравнения количества жертв во время протестов в Иране и России

В середине сентября в Иране начались массовые протесты, в результате которых пострадали участники митингов. Также в сентябре Путин объявил частичную мобилизацию, вызвавшую резкий негатив у российского общества, которое активизировалось и вышло на протесты. Украинский ресурс Maps UA на основе открытых источников изобразил количество жертв во время протестов в обеих странах.

Протесты в Иране. Фото с открытых источников

13 сентября молодая иранка Махса Амини шла по улице города, к ней подошла полиция морали и задержала девушку. Махсу отправили на перевоспитание в местное СИЗО, где 22-летняя иранка скончалась.

Такие действия активизировали иранское общество, вышедшее на акцию протесты против правительства и жестких религиозных запретов. Исламские власти Ирана такие митинги решили подавлять, но общество противилось и дальше продолжало отстаивать свои права. По состоянию на 4 октября в Иране зафиксировано 185 погибших в разных регионах.

Российское общество также получило порцию недовольства, когда президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Граждане России вышли в нескольких городах страны, но большинство жителей отправились в сторону границы.

За первую неделю Российскую Федерацию покинуло более 200 тыс. граждан. Такой массовый выезд создал длинные несколькокилометровые пробки на пунктах пропуска. По официальной статистике во время протестов в России против мобилизации погибли 0 человек.

Карта сравнения от Maps UA количества жертв во время протестов в Иране и России можно просмотреть ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему в Иране из-за смерти девушки начались массовые протесты.

Также "Комментарии" писали об акции солидарности с протестами в Иране. Женщины публиковали в своих социальных сетях видео, в котором отрезают пряди волос.

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