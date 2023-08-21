Какое отношение украинцев к декриминализации порнографии

25 народных депутатов стали инициатором законопроекта под номером 9623, который должен декриминализировать порнографию в Украине. Компания Active Group провела социологическое исследование общественного мнения украинцев по поводу декриминализации порно.



Поддерживают ли украинцы декриминализацию порно. Фото из открытых источников

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Мнения украинцев разделились по вопросу декриминализации порнографии. 46,9% украинцев поддерживают этот процесс, из которых 21,1% указывают, что декриминализацию порно нужно осуществить однозначно.

Однако против такого решения выступают 35,7% украинцев, из которых 25,5% категорически против декриминализации порнографии. Еще 15,4% украинцев затруднились ответить на вопрос.





Также Active Group спросила, что для украинцев важнее – традиционные ценности или свобода. 82,2% украинцев избрали, что для них важнее свобода, в то время как за традиционные ценности проголосовало 13,1% респондентов.

При разработке закона о декриминализации порнографии были привлечены не только депутаты, но и общественные организации, критикующие украинское законодательство. BRDO указывает, что украинцев могут привлечь к ответственности за откровенный контент в своих частных переписках на мобильных телефонах, а также размещение видео и фотоматериалов на платформе Onlyfans, которая платит налоги Украине.

Один из инициаторов законопроекта Ярослава Железняк указал, что декриминализация порно "разгрузит правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей" и добавил, чтобы "фантазия правоохранителей не генерировала по 1000 дел в год".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько в 2023 году налогов уплатил Onlyfans в бюджет Украины.

Также "Комментарии" писали об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.