Какие выплаты должны получить военные в случае ранения

Если военнослужащий получил ранение – травму, контузию или увечье, он имеет право получить определенные выплаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского ОТЦК и СП.



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Соответственно, военнослужащий должен получать:

1. Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).

2. Дополнительное вознаграждение. Это выплата в размере 100 000 грн за ранение, связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая производится ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.

3. Единоразовую денежную помощь. Это компенсация за любое повреждение здоровья (инвалидность, частичная потеря трудоспособности вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания), которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности, полученным при защите Родины или исполнении обязанностей военной службы.

4. Материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов – выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного довольствия.

5. Денежную помощь для оздоровления – выплата в размере месячного денежного довольствия, которая осуществляется ежегодно, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил новый механизм назначения и выплаты единовременного пособия в случаях гибели (смерти) или инвалидности ветеранов войны. Ознакомиться с новыми размерами выплат можно по ссылке.