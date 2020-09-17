kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10887.76

ETH/USD

379.19

LTC/USD

48.19

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Как проголосовать заболевшим коронавирусом: отвечает министр здравоохранения
commentss НОВОСТИ Все новости

Как проголосовать заболевшим коронавирусом: отвечает министр здравоохранения

Для этого нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию

сегодня, 10:34
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заболевшие на коронавирус смогут проголосовать на местных выборах. Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 17 сентября. 

Как проголосовать заболевшим коронавирусом: отвечает министр здравоохранения

"Если у гражданина Украины обнаружен коронавирус, то ему нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если я не ошибаюсь, то крайний срок - до 20.00 пятницы накануне самых выборов. По регламенту, больной пишет заявление, в котором указывает, что хочет проголосовать дома в связи с болезнью. К нему приедут члены избирательной комиссии, и процедура голосования состоится", - заявил Степанов. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за прошлые сутки в Украине антирекорд по числу заболевших на коронавирус. 

Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3584 человека, что более чем на полтысячи инфицированных больше, нежели днем ранее. Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 166 244 человека. Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений (60 за сутки). Тем временем 73 913 человека выздоровели. В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!