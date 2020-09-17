Как проголосовать заболевшим коронавирусом: отвечает министр здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заболевшие на коронавирус смогут проголосовать на местных выборах. Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 17 сентября.

"Если у гражданина Украины обнаружен коронавирус, то ему нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если я не ошибаюсь, то крайний срок - до 20.00 пятницы накануне самых выборов. По регламенту, больной пишет заявление, в котором указывает, что хочет проголосовать дома в связи с болезнью. К нему приедут члены избирательной комиссии, и процедура голосования состоится", - заявил Степанов.

Как ранее сообщали "Комментарии", за прошлые сутки в Украине антирекорд по числу заболевших на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3584 человека, что более чем на полтысячи инфицированных больше, нежели днем ранее. Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 166 244 человека. Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений (60 за сутки). Тем временем 73 913 человека выздоровели. В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр.







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