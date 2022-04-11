Как функционируют суды и какие особенности рассмотрения дел – председатель Верховного Суда

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Председатель Верховного Суда Всеволод Князев рассказал, как осуществляется правосудие в условиях войны и каким образом функционируют суды на прифронтовых территориях и временно оккупированных.

В отношении судов всех инстанций, которые размещены на оккупированных территориях, было принято решение об изменении территориальной подсудности. Учитывая ситуацию, там остаются материалы дел, которые не вывезли в оккупацию.

С другой стороны, судебные дела, которые должен рассматривать суд другой инстанции в соответствии с изменением подсудности, рассматриваются при наличии материалов или есть решение суда первой инстанции. На основании этого решения, вынесенного ранее, можно юридически восстановить материалы дел. Если же суд, в котором рассматривалось дело, находится в оккупации, по нему не было решения, то истец должен снова подать иск в другой суд, которому передана подсудность. В судах, которым передана подсудность, дело рассматривается сначала теми судьями, которые предназначены для его рассмотрения администрацией.



На освобожденных территориях суды будут возобновлять свою работу, когда будет безопасно. Кроме того, многие из помещений судов ограблены оккупантами, многие здания разрушены. Расходы из бюджета на суды урезали почти на 1,6 млрд. гривен, поэтому вопрос возобновления судопроизводства в пострадавших от агрессии рф районах будет решаться.



"Постепенно возникает вопрос о возобновлении работы таких судов. Однако сейчас на территориях, где они расположены, еще опасно. Поэтому следует подождать с возобновлением деятельности таких судов. Суды остались без компьютерной техники, оборудования для видеоконференцсвязи, мебели и т.д. Все это требует восстановления", – подчеркнул Всеволод Князев.

Пока не работает Высший совет правосудия, часть полномочий делегирована Верховному суду. Однако увольнять или привлечь к ответственности Верховный суд не может, а значит, невозможно выполнять те функции, которые были возложены на совет. Для смены полномочий Верховного суда нужно вносить изменения в Конституцию.

На период военного положения закрыли доступ к Единому государственному реестру судебных решений, ведь данные могли бы попасть к врагу, который оккупировал определенные территории. Все решения, которые суды принимают сейчас, позже будут вносить в реестр.

Также в период военного состояния несколько изменен характер функционирования судов – есть возможность пропуска сроков представления процессуальных документов в суд. В период военного положения дела рассматриваются в течение разумного срока. Однако суды на безопасной территории не могут нарушать срок рассмотрения дел.

Как сообщал портал, порядок действия судов в период военного положения был разъяснен в Государственной судебной администрации.



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