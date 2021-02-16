Как банки и финансовые компании нарушают права украинцев - назвали частые жалобы

Нацбанк Украины обнародовал отчет о работе с обращениями потребителей финансовых услуг в 2020 году. В отчете можно легко проследить, чем преимущественно недовольны граждане.

Нарушение прав украинцев в финансовых учреждениях - частые жалобы. Фото: bashinform.ru

Отмечается, что за вторую часть 2020-го года количество обращений заметно возросло. Это связывают с расширением полномочий Нацбанка, который в июле стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Всего за прошлый год учреждение получило 15 904 обращения от граждан. Среди них больше всего сообщений по кредитам и коллекторской деятельности.

Около в 40 процентах сообщений было зафиксировано признаки нарушений прав потребителей. Больше всего украинцы жаловались на:

— агрессивное поведение коллекторов;

— нарушение правил обработки персональных данных пользователей;

— навязывание дополнительных услуг, которые не нужны потребителям;

— изменении тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;

— начисление процентов, комиссий, штрафов, о которых не предупреждали граждан;

— тексты договоров, противоречащие законодательству Украины.

В Нацбанке сообщили, что с правами потребителей можно ознакомиться на официальном сайте учреждения. Кроме того, там можно подать обращение о нарушении своих прав.

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