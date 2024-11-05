Иранская студентка разделась в знак протеста (ВИДЕО)

В Иране очередной протест против строгих исламских правил дресс-кода привлек внимание общества. Студентка местного университета в Тегеране разделась до нижнего белья возле учебного заведения, выступая против притеснений в отношении женщин и обязательного правила носить хиджаб.

Студентка разделась в Иране в знак протеста. Фото из открытых источников

На видео, которое распространяется в социальных сетях и опубликовано правозащитной организацией Amnesty International, видно, как студентка в белье сидит у университета в Тегеране, не прикрывая волосы. На другом видео женщина спокойно идет по тротуару у научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад в Тегеране.

Согласно информации иранского студенческого канала Amir Kabir, девушку преследовали члены военизированной группы Basij, которые, по их словам, сорвали с нее платок и порвали одежду. По данным Amnesty International, после протеста девушку жестоко задержали.

Вскоре иранское государственное агентство Fars сообщило, что два охранника спокойно поговорили с ней, предупреждая о нарушении дресс-кода, однако студентка все же сняла одежду в знак протеста. После этого ее передали полиции, а директор университета по связям с общественностью, Сайед Амир Махджуб, отрицал применение силы, отметив, что студентка испытывает психологические проблемы и сильный стресс.

Студентка разделась в Иране в знак протеста против дискриминации женщин

Иранская газета, связанная с университетом, заявила, что студентку перевели в психбольницу. Это решение вызвало возмущение правозащитников, а многие иранцы в социальных сетях подвергли сомнению это заявление. Они считают действия студентки частью движения "Женщина, жизнь, свобода", в котором многие женщины публично нарушали законы, требующие от них прикрывать волосы и носить длинный, свободную одежду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщины со всего мира отрезают волосы в поддержку протестов в Иране.

Также "Комментарии" писали о "Талибане", который запретил женщинам в Афганистане говорить.