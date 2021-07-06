«Идите в суд, а не нарушайте Конституцию»: за что Лутковская упрекнула СНБО

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Станислав Молчанов
Представители Совета национальной безопасности и обороны могут откровенно нарушать Конституцию Украины,
считает экс-уполномоченный Верховной Рады и по делам Европейского суда
по правам человека, заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская. По ее мнению, своих же граждан можно обвинять и
наказывать только после решения суда, сообщает "112.юа".
Валерия Лутковская раскритиковала СНБО. Фото из открытых источников
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. Впрочем, журналисты закрытых решением СНБО медиа объединились и создали новый телеканал — "Перший Незалежний".
20 февраля Президент Украины
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения
Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них — председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За
жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева Виктору Медведчуку избрали меру пресечения, спустя неделю Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. В ОПЗЖ отреагировали на это, заявив, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.
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