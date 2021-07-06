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«Идите в суд, а не нарушайте Конституцию»: за что Лутковская упрекнула СНБО

По мнению заслуженного юриста Украины, Совет нацбезопасности и обороны нарушает главный закон, наказывая украинских граждан без решения суда

сегодня, 16:38
Автор:

Станислав Молчанов








Представители Совета национальной безопасности и обороны могут откровенно нарушать Конституцию Украины, считает экс-уполномоченный Верховной Рады и по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская. По ее мнению, своих же граждан можно обвинять и наказывать только после решения суда, сообщает "112.юа".

«Идите в суд, а не нарушайте Конституцию»: за что Лутковская упрекнула СНБО

Валерия Лутковская раскритиковала СНБО. Фото из открытых источников

"То, что происходит сегодня со всеми решение СНБО — это откровенное нарушение Конституции Украины, это крах государственности. Если вы имеете информацию, что то или иное лицо вредит государству пожалуйста, в суд, доказывайте в рамках уголовного процесса, получайте приговор и его реализуйте!" — подчеркнула Лутковская в эфире программы "Конституционная кухня". 

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. Впрочем, журналисты закрытых решением СНБО медиа объединились и создали новый телеканал — "Перший Незалежний".

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них — председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева Виктору Медведчуку избрали меру пресечения, спустя неделю Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. В ОПЗЖ отреагировали на это, заявив, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.


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Источник: https://112ua.tv/politika/lutkovskaya-upreknula-snbo-esli-vy-znaete-chto-to-ili-inoe-lico-vredit-gosudarstvu-idite-v-sud-a-ne-narushayte-konstituciyu-583295.html
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