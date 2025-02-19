Хайп или маркер украинского общества: что показала скандальная сценка с ТЦК в столичной школе

На днях Украину всколыхнула ситуация, произошедшая в одной из киевских школ. Дети ко Дню Святого Валентина показали сценку, в которой избили работника ТЦК. Инцидент произошел в школе №309. Директор школы Ольга Тимошенко объяснила, что ученики без согласования со сценарием добавили импровизированную сценку, которая вызвала справедливое возмущение в обществе. По ее убеждению, ученики, создавшие сценку, не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста.

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Однако проблема значительно глубже, чем необдуманная шутка – дети отражают то, о чем слышат дома, на улице, в соцсетях. Эксперты и военные отреагировали на ситуацию и объяснили, почему сложилась такая ситуация и чем она опасна.

Спикер Оперативное командование "Запад" Олег Домбровский обратился к ученикам и их родителям и учителям столичной школы.

“Маркирую вам всем о том, каковы последствия такого воспитания молодежи с вашей стороны. И не говорите, что вы этого не знали и не видели. Болит, что Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун и многие другие города стали для вас уже далеким отзвуком… Война никуда не делась…”, — написал он.

По его словам, ситуация в столичной школе – это не просто маркер невежества, это показатель серьезного упущения со стороны директора школы и свидетельство запущения педагогического процесса национально-патриотического воспитания молодежи.

“Люди, вы в какой реальности..? Как такое можно было допустить? Те подростки в школе показали, что ценности, за которые тысячи наших славных воинов отдали свою жизнь и сотни тысяч с оружием в руках в окопах, очень легко "размываются" враждебной пропагандой. И в первую очередь из-за халатности и легкомыслия к воспитательному процессу”, — отметил военный.

Олег Домбровский подчеркнул, что у врага очень длинные руки.

“Трудно понять это..? Хайп..? Не верю... Это невежество... Буду называть вещи своими именами. Должны быть привлечены к ответственности и очень серьезной!”, — убежден он.

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что не стоит удивляться представлениям школьников, ведь они только рефлексия общества. Только отражение того, о чем говорят родители, знакомые, окружение, и то, что показывают по телевидению или в соцсетях, пояснил он.

"Украина не пришла на информационную войну. На государственном уровне мы сосредоточились на внутриполитической борьбе вместо создания общих нарративов", — написал политолог.

Мельник выразил убеждение, что в условиях, когда гражданское общество сконцентрировано на войне, а государство не борется за умы молодежи и собственное инфополе, "будущее непредсказуемо, но очень интересно".

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", нередки нападения на работников ТЦК.











