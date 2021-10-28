Госдеп США выдал паспорт с гендерным маркером X

Паспорта, которые будут выдаваться гражданам США, теперь будут иметь специальную гендерную отметку, сообщает пресс-служба Государственного департамента.

Нед Прайс, официальный представитель Государственного департамента США – скрин видео Twitter

Люди, идентифицирующие себя как небинарных, или интерсексуальных, или гендерно неконформных лиц, имеют возможность указать гендерную отметку "Х" в паспорте гражданина США. Первый такой документ уже выдан, объявил Нед Прайс (Ned Price), официальный представитель Госдепартамента. В начале 2022 года планируется полностью переработать систему и соответствующие формы. Тогда новыми возможностями смогут воспользоваться все заявители, которые в этом нуждаются.

Обновления в скором времени отобразятся на сайте, где граждане подают заявки на получение или замену паспорта (см. ссылку). Сейчас они могут по собственному желанию сменить гендерный маркер, выбрав один из двух вариантов: М (male – мужчина) или F (female – женщина). Медицинские справки для этого не нужны.

В июне 2021 г. Государственный департамент озвучил заявление, в котором напомнил о стремлении Президента Байдена предпринимать конкретные действия по защите прав всех людей, в том числе – ЛГБТ+. Добавление нового гендерного маркера – технологически сложный процесс и требует времени для масштабных системных обновлений.

Нед Прайс подытожил:

"По случаю выдачи этого паспорта я хочу еще раз подтвердить приверженность Государственного департамента к поощрению свободы, достоинства и равенства всех людей, включая ЛГБТ+".

Рейтинг толерантности, опубликованный по ссылке, показывает отношение граждан европейских стран к сообществу ЛГБТ. Украина в этом рейтинге находится на 39 месте из 49. Наиболее толерантны жители Мальты, Бельгии, Люксембурга и Португалии, самые нетерпимые – Россия, Армения, Турция и Азербайджан.

Издание "Комментарии" ранее рассказывало своим читателям о том, как в США победительницей конкурса красоты стала трансгендерная личность.





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