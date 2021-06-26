Гончаренко: На карте вакцинации Европы до сегодняшнего дня было только два белых пятна ― Украина и Беларусь

На карте вакцинации Европы до сегодняшнего дня было только два белых пятна ― Украина и Беларусь. Но Лукашенко изначально планировал лечить коронавирус трактором, а у нас, вроде бы, была другая стратегия. Об этом заявил народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко изданию "Комментарии-Украина".

Алексей Гончаренко ( фото из открытых источников)

"Более того, у меня есть вопрос: как ситуация с разработкой украинской вакцины, которую так громко анонсировали? Об этом тоже как-то забылось. Стоит также вспомнить, что это не только с вакцинами сложилась такая ситуация. Сначала у нас был дефицит масок и других средств защиты, потом мы были на предпоследнем месте в Европе по количеству тестов, потом у нас был полный завал по обеспечению кислородом коек. Теперь у нас никак не могли начать вакцинацию",- считает эксперт.

По его словам, непосредственно вина за этот катастрофический провал лежит на "чемпионах по борьбе с коронавирусом", которые не смогли обеспечить даже банальные вещи.

"Цена этого провала ― это человеческие жизни. Вышла статистика, по которой мы фактически на первом трагическом месте в Европе по смертности на миллион населения за декабрь прошлого года. Речь идет о десятках тысяч жизней. Если проанализировать статистику за последние пять лет, то в декабре умирало гораздо меньше людей, чем умерло в декабре 2020 года", - добавил Гончаренко.

Как мы сообщали ранее, президент Филиппин Рoдригo Дутерте пригрoзил жителям Филиппин тюрьмой, если oни будут oткaзывaться oт вакцинации прoтив COVID-19. С таким зaявлением он обратился сразу же после тoгo, кaк узнaл o низкoй явке людей в нескoльких пунктaх вaкцинaции в стoлице Мaнила.

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