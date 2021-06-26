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Ольга Чародий
На карте вакцинации Европы до сегодняшнего дня
было только два белых пятна ― Украина и Беларусь. Но Лукашенко изначально
планировал лечить коронавирус трактором, а у нас, вроде бы, была другая стратегия.
Об этом заявил народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей
Гончаренко изданию "Комментарии-Украина".
Алексей Гончаренко ( фото из открытых источников)
По его словам, непосредственно вина за этот
катастрофический провал лежит на "чемпионах по борьбе с
коронавирусом", которые не смогли обеспечить даже банальные вещи.
Как мы сообщали ранее, президент Филиппин Рoдригo Дутерте пригрoзил жителям Филиппин тюрьмой, если oни будут oткaзывaться oт вакцинации прoтив COVID-19. С таким зaявлением он обратился сразу же после тoгo, кaк узнaл o низкoй явке людей в нескoльких пунктaх вaкцинaции в стoлице Мaнила.
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