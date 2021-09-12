Глава Минюста оценил приемлемость идеи "статуса иноагента" в нашей стране

Министру юстиции Украины Денису Малюське не нравится идея воплощения статуса "иноагента" в Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

Денис Малюська, фото "Слово і діло"

Денис Малюська назвал такую идею неприемлемой, поскольку сейчас Украина находится не в тех условиях.

"Мне не нравится идея" иностранных агентов ". Должно быть общее, понятное регулирования бизнес-деятельности, медиа и другое. Это регулирование должно быть прозрачным. Потому что идея иностранных агентов была просто искажена Россией на своей территории. Это превратилось в банальное преследование оппозиции, и любая организация, которая не удовлетворяет Кремль, объявляется иностранным агентом и преследуется ", — сказал министр.

По его словам, нужно работать над борьбой с русским влиянием, а не отдельными людьми и медиа в Украине. К примеру, некоторые меры предусмотрены законом. Это могут быть ограничения, установленные для олигархов и бизнеса. Также, отмечает министр юстиции, для регуляции медиа достаточно антимонопольного регулирования, регулирования лоббистской деятельности и проведения судебной реформы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего Министра юстиции не любит Ермак. Глава Минюста малюська шутку ответил на вопрос, за что руководитель Офиса президента Андрей Ермак его не любит, мол, он и не должен был его любить, потому что они не "семейная пара". Глава Минюста добавил, что президент поддерживает каждого министра, который находится на своей должности. Ведь когда "заходили" на должности, в самом начале, было согласования с президентом и презентация своего плана действий.

Также Министр юстиции сообщал , кого могут причислить к олигархам. Он отметил, что у власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.

















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