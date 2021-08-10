Это важно знать каждому перед походом в магазин, чтобы не быть обманутым

Зачастую большинство покупателей в магазинах, супермаркетах не ознакомлены со своими правами и поэтому соглашаются со всеми правилами и требованиями, которые выставляет администрация, кассиры, продавцы, охранники. В итоге доверчивые люди теряют свои деньги, а также возможности воспользоваться своими законными правами. Как информирует портал "Комментарии", в том, что не имеют права запретить покупателям в магазинах, разбиралось издание "Radiotrek".

Супермаркет. Фото: finance.lg.ua

Первое правило касается испорченного товара. Разбитые яйца, бутылка пива, разорванная упаковка чипсов – порча товара не должна быть возмещена за счет средств покупателей. Особенно, если порча товара произошла из-за неверной раскладки их на прилавке. По статье 332 Гражданского Кодекса Украины, покупатель не должен возмещать убытки. Еще один вопрос касается фото и видеосъёмки. Никто не в праве вам запретить проводить видеосъёмку в магазине. Всем тем, кто против можно с уверенностью напоминать о том, что есть статья 34 Конституции Украины, которая как раз на стороне каждого, кто собирает и распространяет информацию. Также есть еще момент относительно проверки сумок. На самом деле охрана не имеет права проверять ваши вещи. Такое право может быть только в присутствии полиции. Также вы не обязаны оставлять свои вещи в камерах хранения, где администрация не несет ответственности за ваши вещи.

Покупателям не нужно забывать о том, что у них есть законные 2 недели с дня покупки товара, когда можно его вернуть и причина может быть абсолютно любая. Наверное, каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда на ценнике одна цена, а на кассе вам говорят другую, зачастую выше. В таком случае можно требовать оплатить ту цену, которая указана на ценнике, ведь не ваши проблемы, что магазин не успел обновить ценники, которые и являются документом для каждого покупателя. Ну и еще один момент, который также случался в жизни многих, когда вам говорили, что товар трогать нельзя. На самом деле такого запрета быть не может. Согласно ч. 2 ст. 700 Гражданского кодекса Украины, покупатель имеет право до заключения договора купли-продажи осматривать товар.

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