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Главная Новости Общество права человека Этикетки для новорожденных: в Сети возмущены бирками с необычным дизайном (ФОТО)
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Этикетки для новорожденных: в Сети возмущены бирками с необычным дизайном (ФОТО)

Помимо стандартных данных малышей, на бирках указан "состав" новорожденного и "предостережения" по уходу за ним

сегодня, 22:42
Автор:

Елизавета Черных

В Сети разгорелся скандал из-за подхода сотрудников Нововолынского акушерско-гинекологического отделения городской больницы к дизайну бирок для новорожденных. Их решили стилизировать под этикетку для одежды. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на страницу медучреждения в Facebook.

Этикетки для новорожденных: в Сети возмущены бирками с необычным дизайном (ФОТО)

В Сети возмущены бирками с необычным дизайном - фото из открытых источников

Отмечается, что помимо стандартных данных малышей — имени, роста, веса и времени рождения, на бирках указан "состав" новорожденного — 50% папа, 50% мама и "предостережения" по уходу за ним. Однако больше всего пользователей возмутили символы, которые используют на этикетках для одежды, как запрещение глажки, химчистки, отбеливания и стирки при температуре выше 30 градусов. 

Этикетки для новорожденных: в Сети возмущены бирками с необычным дизайном (ФОТО) - фото 2

Кроме того, свое негодование дизайном бирок для детей высказала и председатель секретариата объединения депутатов "Защита прав ребенка — приоритет государства" Людмила Волынец. Она подчеркнула, что такое отношение к рождение человека является неприемлемым: 

"И где же уважение к ребенку? Или к его родителям? О каких правах ребенка тут идет речь?", — написала Волынец. 

Этикетки для новорожденных: в Сети возмущены бирками с необычным дизайном (ФОТО) - фото 3

В комментариях мнения пользователей социальной сети разделились — одним понравилась такая идея оформления бирок, другие же — жестко раскритиковали инициативу. Многие были возмущены решением ассоциировать малыша с вещью. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Одесской области ребенка парализовало после того, как его ужалил клещ. После этого его госпитализировали в больницу, потому что произошел отек мозга. Больному нужна материальная поддержка. Семиклассник Александровского учебного заведения, сейчас находится в тяжелой ситуации, в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений города Одессы после того, как его ужалил этот парковый паразит. Мальчик недавно потерял маму, которая долго болела и в семье не хватает средств для его лечения.


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Источник: https://www.unian.ua/society/u-merezhi-rozgorivsya-skandal-cherez-birki-dlya-novonarodzhenih-u-likarni-novovolinska-foto-novini-ukrajini-11542357.html?_gl=1*al79fy*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMTQ3MzI1Ni4zNjcuMS4xNjMxNDc0MjgwLjYw*_g
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