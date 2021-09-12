Этикетки для новорожденных: в Сети возмущены бирками с необычным дизайном (ФОТО)

В Сети разгорелся скандал из-за подхода сотрудников Нововолынского акушерско-гинекологического отделения городской больницы к дизайну бирок для новорожденных. Их решили стилизировать под этикетку для одежды. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на страницу медучреждения в Facebook.

В Сети возмущены бирками с необычным дизайном - фото из открытых источников

Отмечается, что помимо стандартных данных малышей — имени, роста, веса и времени рождения, на бирках указан "состав" новорожденного — 50% папа, 50% мама и "предостережения" по уходу за ним. Однако больше всего пользователей возмутили символы, которые используют на этикетках для одежды, как запрещение глажки, химчистки, отбеливания и стирки при температуре выше 30 градусов.





Кроме того, свое негодование дизайном бирок для детей высказала и председатель секретариата объединения депутатов "Защита прав ребенка — приоритет государства" Людмила Волынец. Она подчеркнула, что такое отношение к рождение человека является неприемлемым:

"И где же уважение к ребенку? Или к его родителям? О каких правах ребенка тут идет речь?", — написала Волынец.





В комментариях мнения пользователей социальной сети разделились — одним понравилась такая идея оформления бирок, другие же — жестко раскритиковали инициативу. Многие были возмущены решением ассоциировать малыша с вещью.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Одесской области ребенка парализовало после того, как его ужалил клещ. После этого его госпитализировали в больницу, потому что произошел отек мозга. Больному нужна материальная поддержка. Семиклассник Александровского учебного заведения, сейчас находится в тяжелой ситуации, в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений города Одессы после того, как его ужалил этот парковый паразит. Мальчик недавно потерял маму, которая долго болела и в семье не хватает средств для его лечения.

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