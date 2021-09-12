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Главная Новости Общество происшествия В Одесской области ребенка парализовало после укуса клеща: что известно о состоянии мальчика
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одесской области ребенка парализовало после укуса клеща: что известно о состоянии мальчика

Ребенок в тяжелом состоянии

сегодня, 19:06
Автор:

Лиля Воробьева

В Одесской области 12-летнего подростка парализовало после того, как его ужалил клещ. После этого его госпитализировали в больницу, потому что произошел отек мозга. Больному нужна материальная поддержка. Об этом сообщает в социальных сетях местная жительница Анна Гуменна.

В Одесской области ребенка парализовало после укуса клеща: что известно о состоянии мальчика

Ребенок находится в больнице (фото из открытых источников

По ее словам, семиклассник Александровского учебного заведения, сейчас находится в тяжелой ситуации, в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений города Одессы после того, как его ужалил этот парковый паразит.

Мальчик недавно потерял маму, которая долго болела и в семье не хватает средств для его лечения.

Известно, что у маленького одессита острый менингоэнцефалит.

Что делать, если вас ужалил клещ

Этот вредитель встречается не только в лесу или в парке, куда вы выезжали на пикник. Но и — на клумбе, где растет трава, у вашего дома.

Некоторые из его видов могут переносить вирусы сложных болезней: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото. Чтобы не стать жертвой этого кровососа, нужно выходить на прогулку, надевая свитера с длинным рукавом, обязательно носки, брюки и кроссовки или туфли.

Находясь в зеленой зоне, следует избегать травы, где могут сидеть эти вредители.

После пикника или поездки в лес, следует хорошо пересмотреть свою одежду: не спрятался там травяной вредитель. Так же, проинспектировать одежду детей. Вредители могут быть и на собаках, поэтому следует обследовать на их проявление и ваших любимцев. Так же тщательно обследуйте свои куртки, брюки, кофты, пледы, постирайте эти вещи. Ни в коем случае нельзя заносить их в комнату.

Если вы пострадали от вредителя, увидели его на своем теле, то необходимо его вытащить. Лучше всего, конечно, обратиться в больницу.

Когда вы сами  хотите его ликвидировать, нужно купить специальный "клещосмик". С его помощью можно пробить твердую пробку, которая возникает после укуса вредителя, а затем зацепить и ликвидировать самого кровососа.

Медики рассказывают, что опасная инфекция содержится в слюне клеща. По словам специалиста Игоря Небогаткина, заражение от него начнет действовать не ранее, чем через сутки. Чтобы обезопасить себя, нужно вредителя сдать в лабораторию и там же сделать анализы. Ее работники проконсультируют о дальнейших действиях.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что чем опасны укусы клещей и можно ли от них умереть .


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=988383815283351&id=100023352248697
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