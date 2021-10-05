Эмине Джапаров напоминает ООН, как нарушаются права человека в Крыму

Заявление Украины о нарушении прав человека в оккупированном Крыму обнародовала на Совете ООН Эмине Джапарова, первый заместитель Министра иностранных дел Украины, сообщает пресс-центр МИД.

Эмине Джапарова, первый заместитель Министра иностранных дел Украины - фото Википедии

48-ая сессия Совета ООН по правам человека состоялась 4 октября в Женеве. Члены Совета выслушали выступление Эмине Джапаровой, в котором она рассказала о преступлениях в отношении крымских татар, совершаемых Россией на оккупированном полуострове. Совместное заявление с осуждением этих преступлений и поддержкой Крымской платформы подписали представители 40 стран мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и другие.

В заявлении описываются основные нарушения:

- обыски и политические преследования крымских татар, среди которых — Эльдар Османов, Шевкет Усейнов, Нариман Джелялова, Асан и Азиз Ахтемовы;

- автоматическое и принудительное предоставление российского гражданства;

- преследования граждан по национальному признаку;

- проведения избирательной кампании и голосования в Госдуму России 17-19 сентября 2021.

Согласно Венской конвенции, гражданам, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, Россия должна гарантировать соблюдение основных прав и свобод.

В совместном заявлении 40 стран поддержали также проведение Крымской платформы, с помощью которой планируется урегулировать ситуацию и восстанавливать украинских контроль над полуостровом. Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 в Киеве. Участники одобрили Совместную декларацию, в которой описаны основные принципы международной политики для деоккупации Крыма. К этому процессу должны быть привлечены и руководители государств, и министры иностранных дел, и международные организации, и гражданское общество. Издание "Комментарии" публиковало оценки нескольких украинских экспертов о результатах саммита .









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