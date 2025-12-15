Электронная трудовая вместо бумажной: могут ли украинцы потерять стаж и пенсию - объясняют в ПФУ

В Украине подходит к концу переходный период от бумажных трудовых книжек к электронным. До завершения этого процесса осталось около полугода, и именно это вызывает немало тревоги среди находящихся за рубежом работников, безработных, пенсионеров и украинцев. Людей больше всего волнует вопрос: что будет, если трудовую книжку не оцифровать вовремя, и может ли из-за этого исчезнуть трудовой или страховой стаж. Об этом пишет издание "На пенсии".

Не оцифровал трудовую — остался без стажа: что действительно ждет украинцев уже с 2026 года

В Пенсионном фонде Украины отмечают: само по себе отсутствие оцифрованной трудовой книжки не означает автоматической потери стажа. Все периоды работы до 2004 года по-прежнему подтверждаются бумажными документами. Данные о трудовой деятельности после 2004 года уже содержатся в государственных электронных реестрах и учитываются автоматически.

В то же время, специалисты обращают внимание, что электронная трудовая значительно уменьшает риски в будущем. Бумажные книги могут быть потеряны, испорчены или уничтожены из-за пожаров, переездов или боевых действий. Электронная версия хранится в базах Пенсионного фонда и используется при начислении пенсий и других социальных выплат.

Сейчас действует дата 10 июня 2026 года — именно к этому времени трудовые книжки должны быть оцифрованы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возможном продлении этого срока на время военного положения и еще три года после его завершения, однако пока эти изменения не приняты.

Процедура оцифровки бесплатная. Если человек работает, обычно этим занимается работодатель. Если она временно не работает или находится за границей, подать документы можно самостоятельно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это разрешено делать дистанционно, в том числе из других стран.

Основные проблемы, по которым могут отказать в оцифровке, связаны не со стажем, а с техническими ошибками. Речь идет о некачественных сканах, отсутствии титульной страницы, обрезанных печатях или подписях, черно-белом формате вместо цветного или ошибки в персональных данных при подаче заявки. В таких случаях обращение возвращают на доработку.

Отдельное внимание уделяется людям, работавшим на предприятиях, ныне находящихся на оккупированных территориях или разрушенных. Если записи в трудовой содержат ошибки или отсутствуют подтверждающие документы, стаж может подтверждаться через архивы, правопреемников предприятий или даже по свидетельству бывших коллег — не менее двух человек.

Пенсионерам, которые уже вышли на пенсию или продолжают работать, обязательно оцифровывать трудовую книжку не нужно, ведь их стаж уже учтен при назначении или перерасчете пенсии. В то же время, они, как и все остальные граждане, могут в любой момент проверить свои данные в личном кабинете на портале ПФУ.

В итоге в Пенсионном фонде советуют не откладывать оцифровку: хотя стаж не исчезает автоматически, электронная трудовая книжка существенно упрощает доступ к данным и защищает людей от проблем в будущем, особенно в условиях войны и массовых потерь документов.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, кому не засчитают советский стаж.