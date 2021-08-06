Эксперт рассказал, как не попасться на уловки предприимчивых продавцов на рынках

Продавцы на рынках используют разные приемы, дабы заработать на доверчивых покупателях обманным путем. В эфире телеканала "Украина 24" советами, как не попасть на крючок рыночников поделился директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов. Об этом информирует портал "Комментарии".

Рынок - фото Шпальта

По словам Максима Несмиянова, первая уловка, о которой многие знают, подкрученные весы. В большинстве случаев предприимчивые продавцы пытаются спрятать весы за кучей товары, чтобы не было хорошо видно цифры на весах. Несмиянов рассказывает, что обычно он использует один проверенный способ, чтобы не попасться на обман – кладет на веса свой телефон и, если цифры на весах показывают завышенный вес, тогда у продавца есть два выхода – решить вопрос по-хорошему или же по-плохому.

"По-хорошему – это мне дают товар на сумму разницы или возмещают деньгами. По-плохому – я иду к администрации рынка…", — рассказал Несмиянов.

Вторая хорошо известная уловка – вас обманывают, обсчитывая на калькуляторе. Эксперт советует не полениться, достать телефон, где есть калькулятор, и тоже проверить все ли верно посчитал продавец. Максим Несмиянов отмечает, даже, если вам лень считать, главное достать калькулятор и сделать вид, что вы тоже считает. Это отпугнет продавца "заговаривать вам зубы" и обманывать, указывая выше сумму, чем есть на самом деле. Также эксперт советует четко помнить сумму, которую вы даете продавцу, чтобы в уме попытаться просчитать сдачу за покупку товара.

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