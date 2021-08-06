logo
Русский Українська

BTC/USD

40926.77

ETH/USD

2777.17

LTC/USD

145.45

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество права человека Эксперт рассказал, как не попасться на уловки предприимчивых продавцов на рынках
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, как не попасться на уловки предприимчивых продавцов на рынках

Продавцы на рынках очень часто обманывают покупателей и применяют разные уловки

сегодня, 11:27
Автор:

Кравцев Сергей

Продавцы на рынках используют разные приемы, дабы заработать на доверчивых покупателях обманным путем. В эфире телеканала "Украина 24" советами, как не попасть на крючок рыночников поделился директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов. Об этом информирует портал "Комментарии".

Эксперт рассказал, как не попасться на уловки предприимчивых продавцов на рынках

Рынок - фото Шпальта

По словам Максима Несмиянова, первая уловка, о которой многие знают, подкрученные весы. В большинстве случаев предприимчивые продавцы пытаются спрятать весы за кучей товары, чтобы не было хорошо видно цифры на весах. Несмиянов рассказывает, что обычно он использует один проверенный способ, чтобы не попасться на обман – кладет на веса свой телефон и, если цифры на весах показывают завышенный вес, тогда у продавца есть два выхода – решить вопрос по-хорошему или же по-плохому. 

"По-хорошему – это мне дают товар на сумму разницы или возмещают деньгами. По-плохому – я иду к администрации рынка…", — рассказал Несмиянов.

Вторая хорошо известная уловка – вас обманывают, обсчитывая на калькуляторе. Эксперт советует не полениться, достать телефон, где есть калькулятор, и тоже проверить все ли верно посчитал продавец. Максим Несмиянов отмечает, даже, если вам лень считать, главное достать калькулятор и сделать вид, что вы тоже считает. Это отпугнет продавца "заговаривать вам зубы" и обманывать, указывая выше сумму, чем есть на самом деле. Также эксперт советует четко помнить сумму, которую вы даете продавцу, чтобы в уме попытаться просчитать сдачу за покупку товара.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Украине изменились цены на овощи.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y-QkIgiccHg
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ