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Экономического бронирования не будет: почему нардепы отказались от идеи

Почему в ВР решили отказаться от экономического бронирования: Богдан Кицак

13 ноября 2024, 19:58
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Кречмаровская Наталия

Верховная Рада решила отказаться от введения экономического бронирования. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире телеканала Новости.LIVE, сообщает портал "Комментарии".

Экономического бронирования не будет: почему нардепы отказались от идеи

Фото портал "Комментарии"

По словам нардепа, в Украине не будут вводить экономическое бронирование военнообязанных работников. По его словам, такая инициатива вызвала в обществе сильное недовольство, потому от идеи было решено отказаться.

Данный инструмент вызывает огромный негатив среди украинского общества. Есть очень много других тем, которые вызывают социальное недовольство, в том числе и "бусификация", отношение к ТЦК, другие вещи, вызывающие негатив. Нужно обеспечивать единство и национальную поддержку среди общества, когда у нас на фронте сложная ситуация. Поэтому дополнительных таких моментов было принято решение не вводить, поэтому эта тема исчезла из информационного пространства”, – сказал Кицак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бронирование от мобилизации существенно пересмотрят: Кабмин назначил масштабные проверки.

Напомним, что информация о том, что мужчин в возрасте 50 мобилизовать не будут раньше распространявшейся сетью интернет. Впоследствии эти данные опровергли, в ТЦК отмечали, что особых условий мобилизации нет, однако известно, что военнообязанные возрастом 50 все же получат некоторые преференции.

"Возрастная категория 50 и военнообязанные непригодные к службе в боевых бригадах теперь имеют возможность выбирать вакансии и военную службу в подразделениях Сил логистики Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении ТЦК.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2ZpFh2DCXOI&ab_channel=Новости.LIVE
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