​Две трети украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях протеста - опрос

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованного в четверг, 13 января, менее трети украинцев готовы участвовать в любых акциях социального протеста. Это самый низкий показатель за последние 12 лет, отмечают социологи.

Протесты - фото из открытых источников

"В акциях протеста готовы участвовать 32,4 процента взрослых жителей Украины, в том числе 15,7 процента украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форму протеста, 11,3 – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3 – сборе подписей под коллективными воззваниями ", – говорится в сообщении КМИС. По сравнению с предыдущим годом готовность к участию в акциях протеста снизилась на 5,6%. Две трети респондентов не готовы протестовать никак. "Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста изменилась с 57 процентов в 2020 году на 64 процента в 2021", — говорится в пресс-релизе.

В региональном разрезе самый низкий уровень готовности к протестам – в Восточном регионе (69,8 процента не готовы), самый высокий – в Центральном (58 процентов не готовы). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается – не готовы к протестам 65,4 и 66,7 процента соответственно. Среди женщин не готовы участвовать в протестах 66,8 процента, среди мужчин – 59,9%. У городского населения уровень готовности к протестам выше, чем у сельского: 34,5 против 27,9 процента.

Опрос проводился 3-11 декабря 2021 года среди 2000 респондентов на подконтрольных правительству Украины территориях методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность не превышает 2,4 процента.

Напомним, журналисты и блогеры из Узбекистана рассказали, что к ним обратились правоохранительные органы и спецслужбы. Их вызвали на разговор из-за того, что они освещают массовые протесты и беспорядки в Казахстане. Об этом сообщает узбекская служба Радио Озодлик. Один из блогеров на условиях анонимности рассказал, что запрет на освещение событий наложила Служба государственной безопасности. Другой блогер добавил, что к нему обратились сотрудники спецслужбы и участковый. Они требовали от него письменного объяснения через посты о событиях в Казахстане. Другой предоставил расписку, в которой его заставили не освещать происходящее.







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