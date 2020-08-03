Дорого-богато: заключенный Запорожского СИЗО выкупил все места в VIP-камере

Корреспондент.net Глава Минюста в камере СИЗО повышенного комфорта

Комиссия, уполномоченная по правам человека, во время очередной плановой проверки в следственном изоляторе Запорожской области, обнаружила, что в рамках эксперимента Минюста по внедрению платных камер повышенного комфорта, в одной из них заключенный выкупил все места на месяц вперед. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Так, камеры улучшенного типа предусматривают более комфортные условия для людей, не получивших приговора суда, оборудованы всей необходимой для жизни электротехникой, но не предусматривают одиночного режима. Тем не менее мужчина решил, что одним из главных преимуществ "платной изоляции" - это возможность выкупить все три места в камере и наслаждаться уединением и тишиной без сомнительного соседства.

"31 мая 2020 года в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которой заключенные могут попасть, заплатив 3410 гривен в месяц. Однако воспользоваться этой услугой узники СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатила один человек",- рассказали проверяющие.

Впрочем, как отмечает омбудсмен, камеры повышенного комфорта в Запорожском СИЗО далеки от визуальной реализации проекта: стены и потолок этих камер покрытые грибком и плесенью. Заключенные жалуются на ненадлежащие коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические условия (отсутствие сливных бачков, изношенность матрасов, подушек и одеяла, ограничения доступа к питьевой воде, наличие в камерах тараканов и клопов).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минюсте запустили полуироничную услугу - продажу сертификатов на пребывание в камере СИЗО повышенного комфорта. Стоимость таких подарочных буклетов зависит от времени (от суток до месяца) и места заключения.

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