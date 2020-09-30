Донор засудил репродуктивную клинику за то, что его семя отдали «неправильным» парам

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Дмитрий Симоненко
Мужчина выиграл
суд после того, как клиника суррогатного материнства и ЭКО использовала его семя,
чтобы помочь однополым парам и одиноким мамам иметь детей, не спросив его
разрешения. Об этом сообщает "The Sun".
Фото: iStock/Antonio_Diaz
По его
словам, соглашаясь быть "одним из ведущих мировых поставщиков мужского семени" для клиники Care Fertility в Манчестере, он выдвинул одно существенное требование
— чтобы его сперма передавалась только гетеросексуальным парам — и заверил его
письменно.
Но 6 лет
спустя, в ходе официальной проверки Управлением по оплодотворению и эмбриологии
человека выяснилось, что сотрудниками клиники были допущены ряд ошибок, в
результате которых с использованием биоматериала Нила от трех однополых пар
родилось пять детей, включая двоих близнецов. Кроме того, Гаскел также стал
биологическим отцом еще четырех детей, рожденных от матерей-одиночек.
Нил, у
которого есть трое признанных им детей, родившихся в результате ЭКО в этой же клиники, начал судебную тяжбу. Она длилась четыре года
и в итоге свелась к пятизначной сумме.
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