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Донор засудил репродуктивную клинику за то, что его семя отдали «неправильным» парам

Мужчина утверждает, что его семя имеет сверхчеловеческую силу из-за того, что зачатие его детей происходило буквально с первого раза

сегодня, 13:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

Мужчина выиграл суд после того, как клиника суррогатного материнства и ЭКО использовала его семя, чтобы помочь однополым парам и одиноким мамам иметь детей, не спросив его разрешения. Об этом сообщает "The Sun".

Донор засудил репродуктивную клинику за то, что его семя отдали «неправильным» парам

Фото: iStock/Antonio_Diaz

 49-летний Нил Гаскелл подал иск в суд после того, как узнал, что его сперма была передана однополым парам и одиноким женщинам.

По его словам, соглашаясь быть "одним из ведущих мировых поставщиков мужского семени" для клиники Care Fertility в Манчестере, он выдвинул одно существенное требование — чтобы его сперма передавалась только гетеросексуальным парам — и заверил его письменно.

Но 6 лет спустя, в ходе официальной проверки Управлением по оплодотворению и эмбриологии человека выяснилось, что сотрудниками клиники были допущены ряд ошибок, в результате которых с использованием биоматериала Нила от трех однополых пар родилось пять детей, включая двоих близнецов. Кроме того, Гаскел также стал биологическим отцом еще четырех детей, рожденных от матерей-одиночек.

Нил, у которого есть трое признанных им детей, родившихся в результате ЭКО в этой же клиники, начал судебную тяжбу. Она длилась четыре года и в итоге свелась к пятизначной сумме.

"Я согласен с тем, что некоторые люди сочтут это некорректным. Но я хотел, чтобы у всех детей, рожденных от моей спермы, были мать и отец. Многие люди полностью согласятся со мной, многие категорически не согласятся, но я беспокоюсь прежде всего о детях" — заявил донор.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые рассказали о последствиях бессонницы.


 

 


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