Дома и квартиры принудительно отключают от горячей воды: готова ли Украина к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону в Украине продолжается, однако в некоторых случаях не улучшают качество коммунальных услуг, а просто их отключают. О такой практике рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сообщает портал "Комментарии".

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“Вчера ехал в Киев, и в прямом эфире слушаю заседание Лубенского исполкома. Один из вопросов на него был вынесен и проголосован об отключении от горячей воды трех многоквартирных домов. Набрал Лубны теплокоммунэнерго и выяснил ситуацию”, – написал он.

Оказалось, что в этих трех домах 236 квартир, из них за последние несколько лет 86 уже отказались от горячей воды, но согласно решению исполкома отключат еще 150 квартир в связи с невозможностью подачи ее в дома.

“То есть. 150 семей, это как минимум 400 человек в г. Лубны останутся без горячей воды в ближайший отопительный сезон. 150 семей должны найти в своих скудных семейных бюджетах 10 000 грн, чтобы купить бойлер и установить его. Это все, что вы должны знать о подготовке в Украине к отопительному сезону”, – отметил эксперт.

Олег Попенко отметил, что, с одной стороны, звучат победные реляции от Кабмина о 83% подготовки к отопительному сезону, а с другой стороны 150 квартир отключают от горячей воды.

"И это только то, что я услышал по радио. Ведь таких случаев по всей Украине сотни. Запорожье и Кривой Рог давно без горячей воды, Светловодск так и не решили свой вопрос с частной ТКЭ компанией, которая так и не закрыла свои миллионные долги за газ, и как они будут подавать тепло в город это большая загадка”, — отметил он.

Олег Попенко убежден, что готовность к отопительному сезону это не цифры в отчетах Кабмина или словах депутатов, это реальные убитые котельные, десятки тысяч километров труб, которые нужно поменять, и многоквартирные дома, которые чем дальше, тем старше, а еще и миллиарды долгов”.

“И как показывает ситуация в Украине настоящего к отопительному сезону мы вообще не готовы. Чтобы там кто-то не говорил”, — подытожил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что когда в Киеве стартует отопительный сезон.



