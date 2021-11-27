День памяти жертв Голодомора – когда заработает новый мемориал в Киеве

В четвертую субботу октября в Украине чтят память всех умерших от голода 30-х годов. Мемориальный комплекс, где граждане будут больше узнавать о прошлом, все еще не открыли.

Скульптура "Горькая память детства" - фото из сети

В День памяти украинцы вспоминают тех, кто стал жертвой голодомора 1932-33 гг., устроенного советскими властями на территории Украины. В этот день проходят поминальные богослужения, а глава государства посещает Мемориальный знак "Свеча памяти" в Киеве.

Памятная дата была введена вторым Президентом Леонидом Кучмой в 1998 г. Музей основан в 2009 году третьим Президентом Виктором Ющенко. Согласно плану, он будет запускаться в две очереди. Первая очередь – Мемориал "Свеча памяти" – возведена и именно ее посещают официальные делегации. Вторая очередь – Музей Голодомора – начала достраиваться в 2017 г. Планируется его завершение в 2023 г.

Согласно проекту, новый музей – это трехэтажное здание, рядом – парк и мост. Крыша должна быть выполнена в футуристическом стиле: она будет напоминать то ли разломанный хлеб, то ли трещину, из которой произрастает зерно. Олеся Стасюк, директор музея, говорит, что это трещина, из которой выходит к людям правда.





В результате голодомора, устроенного СССР, в Украине умерло от голода почти четыре миллиона человек. Официальный статус геноцида украинского народа имеют события 1932-33 г. Смерти 1921-23 и 1946-47 гг. квалифицируют как массовый голод.

Советские власти уничтожили миллионы украинских крестьян, требуя отдать государству все выращенное ими зерно. В течение первого года голода погибли 150 тыс. человек. Большинство смертей произошло в следующем году, когда крестьянам запрещали покупать продукты, прекратили поставки элементарных бытовых товаров, не позволяли уходить в другие регионы для спасения.

Прочитать обращение Президента Зеленского в день памяти жертв Голодомора, которое он произнес в 2020 г., можно прочитать по ссылке .

Издание "Комментарии" ранее сообщало, как в Москве был сорван показ фильма о Голодоморе 1932-33 гг. — история журналиста Гарета Джонса, открывшего миру правду о событиях в Украине. Больше о показе "Цены правды" — по ссылке

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