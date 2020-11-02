COVID-19 во время отпуска: куда туристу обращаться за рубежом

Если путешественнику становится плохо, главное не боятся, а обращаться к квалифицированному персоналу.

Фото: avianews

Работники ответственного турагентства должны проинструктировать своего клиента еще до вылета. Однако, если этого не произошло, запомните несколько советов.

Во время перелета авиакомпания может отследить все случаи вспышек коронавируса на борту самолета. Проще это сделать, если вы летите чартерным рейсом от туристической компании. В случае заболевания на коронавирус туроператор со страховой-партнером может взять ваше дело под свою опеку.

Если человеку становится плохо в самолете, прежде всего, обратитесь к бортпроводнику. Работники авиафлота проинструктированы на этот случай и знают, что делать.

Если во время перелета пассажир чувствовал себя хорошо, а по прибытии в аэропорт ему становится плохо — необходимо найти медицинский пункт и обратиться за помощью. Там вам сделают тест. Если так случилось, что аэропорт не имеет соответствующего кабинета, здесь поможет администрация.

Помните, работники знают алгоритм действия в таких случаях.

В случае, если вам стало хуже за пределами аэропорта, надо связаться со страховой компанией. Неважно путешественник покупает путевку или путешествует самостоятельно, страховая единственный выход в этой ситуации, ведь в большинстве случаев услуги заграничных больниц очень дорого стоят.

Обезопасить себя надо еще до поездки. На этапе оформления страхового полиса выясните, покрываются ли расходы в случае заболевания COVID-19.

Подробнее о том, как вести себя в той или иной ситуации, изложены в памятке:

Главное помните, если вам стало плохо до вылета, отменяйте поездку. Ничто не стоит риска заражения других туристов или лечения в незнакомой стране.

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