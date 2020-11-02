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Минздрав запустил "горячую линию" для консультаций украинцев по коронавирусу

В колл-центре Минздрава будут работать 150 операторов

сегодня, 09:53
Автор:

Сергей Медведев

Украинцы получили возможность получить консультацию о заболевании COVID-19 непосредственно "из первых рук" — в Украине заработал мощный консультационный центр. Работать телефонная линия будет круглосуточно. Теперь граждане могут узнать интересующую информацию по телефону — специалисты колл-центра обещают оперативно отвечать на вопросы. Об этом сообщил Telegram-канал  “PavlovskyNews”.  

Минздрав запустил "горячую линию" для консультаций украинцев по коронавирусу

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в стране  заработала "горячая линия", где можно проконсультироваться по вопросам, связанным с Covid-19. Полторы сотни операторов будут помогать украинцам в решении их проблем, в частности, получить направление на тестирование заболевания. Запрос автоматически передается в регионы и потом с заявителем связываются и докладывают о решении проблемы. Номер телефона: 0800602019 (звонки бесплатно).

Министр также сообщил, что в стране уже 17 тыс. больничных коек оснащены кислородом, тогда как к середине ноября показатель должен дойти до 40 тыс. — это составит 80% коек.

Как сообщал портал "Комментарии", с начала пандемии в Украине зафиксировано более 395 тысяч заболевших коронавирусом, на данный момент болеет 226 693 человека. Еще у более 469 тыс. есть подозрения на наличие COVID-19 в организме.

 Жертвами пандемии стали 7 306 человек. А вот победить заболевание удалось 161 441 украинцу.


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