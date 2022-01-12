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Что такое гражданское партнерство, чем оно полезно и как отличается от гражданского брака - Жмеренецкий

"В Украине есть проблема с введением института гражданского партнерства" - Алексей Жмеренецкий

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной
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Народный депутат Украины и член МФО "Равные возможности" Алексей Жмеренецкий рассказал о возможностях членов ЛГБТ- сообщества для оформления определенного партнерства на законодательном уровне, а также о том, чем отличается гражданский брак от гражданского партнерства. Своими мыслями народный избранник поделился во время проведения круглого стола по теме "Неравенство в обществе ".

Что такое гражданское партнерство, чем оно полезно и как отличается от гражданского брака - Жмеренецкий

Алексей Жмеренецкий

Алексей Жмеренецкий напомнил, что в мире уже существует специальное юридическое понятие как гражданское партнерство. Это набор прав и обязанностей, которые включены в институт брака, но для того, чтобы не сталкивать разные группы стейкхолдеров, эти понятия разведены.

"Они имеют абсолютно тот же набор прав и обязанностей, просто определяются как два разных термина и применяются к разным людям с разными критериями и интересами. Вообще гражданское партнерство применяется не только к союзу представителей ЛГБТ сообщества, а также, например, для пожилых людей" Для того, чтобы они могли заботиться друг о друге, иметь права доступа в палату, если человек заболел, или иметь те же права по подражанию имущества и так далее. " — добавил нардеп.

По мнению Жмеренецкого, гражданское партнерство очень полезное для широких групп стейкхолдеров определение. Его также нельзя сводить только к ЛГБТ, потому что тогда наносится ущерб другим стейкхолдерам. Следует разделять идеологию, религиозные чувства и конкретный набор прав и обязанностей, на которые претендуют определенные социальные группы.

"Один и тот же набор прав и обязанностей может быть полезен для разных групп стейкхолдеров. В Украине мы имеем проблему с введением института гражданского партнерства из-за того, что все почему-то ассоциируют институт гражданского партнерства только с ЛГБТ", — высказал свое мнение народный избранник.

Также Алексей Жмеренецкий объяснил, чем отличается гражданское партнерство от гражданского брака.

"Гражданский брак не дает того же набора прав. Лишь в вопросе судебного процесса когда вы претендуете на раздел имущества — да, но не в вопросах гуманитарных, здоровья и так далее. Поэтому да, в украинском законодательстве не хватает этого института. " — подчеркнул Жмеренецкий.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DEglbKnnrGk
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